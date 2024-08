Einer der bedeutendsten Anime-Filme der letzten 24 Jahre kommt wohl auf Netflix

In 5 Centimeters per Second erzählt Makoto Shinkai die Lebensgeschichte eines Jungen.

Netflix erweitert regelmäßig seinen Serien- und Film-Katalog, was vor allem für Anime-Fans immer wieder ein Grund zur Freude ist. Nun wurde mit 5 Centimeters per Second ein Film vom Filmemacher Makoto Shinkai für den 1. September 2024 in den USA bestätigt. Was es mit dem Film auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Film von Your Name-Macher kommt auf Netflix

Achtung: Stand jetzt (12. August 2024) wurde 5 Centimeters per Second lediglich für das US-amerikanische Netflix bestätigt. Dort erscheint der Film am 1. September 2024. Ob auch wir uns darauf freuen können, steht aktuell noch aus.

Auch wenn ihr erst seit wenigen Jahren Animes schaut, könntet ihr dem Namen Makoto Shinkai bereits begegnet sein. Wenn nicht, dann vielleicht von einem seiner Werke, die einen hohen Stellenwert in der Community genießen. Nach 5 Centimeters per Second hatte Shinkai unter anderem die Filme Your Name, Weathering With You und zuletzt Suzume zu verantworten.

5 Centimeters per Second nimmt in dieser Chronologie eine besondere Rolle ein, da es in seinem Erscheinungsjahr 2007 als einer von Makoto Shinkais größten frühen Hits den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere gelegt hat.

Darum geht es in 5 Centimeters per Second

1:29 5 Centimeters per Second stammt vom Your Name-Macher und erzählt die Lebensgeschichte eines Jungen

Autoplay

Genre: Slice of Life, Drama, Family, Romance

Slice of Life, Drama, Family, Romance Erscheinungsjahr: 2007

2007 Dauer: 63 Minuten

5 Centimeters per Second erzählt die Lebensgeschichte des Protagonisten Takaki Tōno in drei Segmenten. Zu Beginn der Handlung befindet sich Tataki noch in der Grundschule und hat mit Veränderungen zu kämpfen. Davon betroffen ist auch seine beste Kindheitsfreundin Akari Shinohara.

Im Verlauf der Handlung wird Tataki nicht nur älter, sondern muss sich dieser neuen Herausforderung in schönster Coming-of-Age-Manier stellen. Diese Beschreibung dürfte Your Name-Fans bekannt vorkommen, da die Liebe und das Erwachsenwerden auch in späteren Werken von Makoto Shinkai eine große Rolle spielen.

Kanntet ihr 5 Centimeters per Second und schaut ihr den Film auf Netflix, falls er auch zu uns kommt?