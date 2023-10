Über 500€ Rabatt: PS5 Disc Edition mit Extra-Guthaben jetzt als Bonus im Tarifangebot schnappen

Die PS5 gibt's jetzt als Prämie zum Ökostromtarif bei E wie einfach. 60€ PS Store-Guthaben bekommt ihr noch obendrauf.

Falls ihr die PlayStation 5 zum Schnäppchenpreis abstauben möchtet und zugleich auch Interesse an einem günstigen Stromtarif habt, dann hat E wie einfach jetzt das passende Angebot für euch: Wenn ihr hier den Tarif mit 100 Prozent Ökostrom zum normalen Preis abschließt, bekommt ihr als Bonus die PS5 in der Disc Edition für nur 99€ und sogar noch 60€ Guthaben für den PS Store obendrauf. Im Vergleich zur UVP spart ihr also 520€:

E wie einfach macht momentan keine Angaben dazu, wie lange das Angebot mit der PS5 als Prämie noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Vor dem Aufwand des Anbieterwechsels braucht ihr übrigens keine Angst zu haben: Sobald ihr eure Daten angegeben habt und die Bonitätsprüfung durch ist, kümmert sich E wie einfach für euch um alles Weitere.

Wie günstig ist der Stromtarif von E wie einfach?

Das Tarifangebot bei E wie einfach bietet günstige Preise, nicht nur im Vergleich zu anderen Ökostromanbietern.

Diese Frage lässt sich schwer pauschal beantworten, da sie stark von eurem Wohnort und der Konkurrenz anderer Stromanbieter, die es dort gibt, abhängt. In der Regel liegt E wie einfach jedenfalls weit unter der Strompreisbremse von 40 ct/kWh und ist häufig im mittleren bis unteren Preisbereich zu finden, und zwar auch dann, wenn man alle Stromanbieter und nicht nur Ökostromtarife in den Vergleich einbezieht.

Um genauer vergleichen zu können, solltet ihr euch einfach direkt auf der Seite des Tarifangebots ausrechnen lassen, mit welchen Kosten ihr in eurem Wohnort und beim Stromverbrauch eures Haushalts rechnen könnt:

Was muss man beachten, um die PS5 zu bekommen?

Die PS5 wir euch in der Regel 14 Tage nach Vertragsabschluss beziehungsweise nach Leistung der Zuzahlung von 99€ zugeschickt. Sie geht allerdings erst nach einer Vertragslaufzeit von mindestens zwei Jahren endgültig in euer Eigentum über. Beendet ihr den Vertrag vorzeitig, müsst ihr den normalen Kaufpreis der PS5 anteilig für jeden noch übrigen Monat nachzahlen.

Um auch künftig keine günstigen Sonderangebote sowie spannenden Neuveröffentlichungen aus den Bereichen Gaming, Technik und Unterhaltung zu verpassen, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Außerdem sind diese Artikel hier einen Blick wert: