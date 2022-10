Über 500 Xbox-Spiele im Angebot: AAA-Hits und Horrorspiele jetzt günstig im Xbox Store

Im Xbox Store bekommt ihr gerade wieder mal eine Menge Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger, insgesamt gibt es 574 Sonderangebote. Passend zu Halloween sind darunter viele Horror-und Gruselspiele sowie einige Titel, die es zwar nicht unbedingt aufs Erschrecken anlegen, aber doch das typische Horror-Personal wie Zombies, Vampire und Dämonen bieten. Daneben gibt auch noch eine Menge anderer Deals, darunter einige große AAA-Hits. Hier haben wir euch ein paar Beispiele herausgesucht:

Die meisten der Angebote sind laut Shopseite noch neun Tage lang gültig. Die Übersicht über alle reduzierten Spiele für Xbox Series und Xbox One findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der Spiele , die es im Xbox Store gerade günstiger gibt, wie zum Beispiel Star Wars Jedi: Fallen Order oder The Evil Within 2, sind auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der aus dem Game Pass für PC und Konsole, Xbox Live Gold und EA Play besteht, bekommt ihr derzeit für nur einen einzigen Euro. Eventuell ist das also der bessere Deal für euch:

Denkt aber daran, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 12,99€ verlängert, falls ihr nicht rechtzeitig vor Ablauf des Monats kündigt.