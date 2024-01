55 Zoll 4K-TV im Angebot: Jetzt 50% Rabatt auf MiniLED-Fernseher mit 120Hz & Ambilight

Den 4K-Fernseher Philips PML9008, der durch Ambilight für eine eindrucksvolle Beleuchtung sorgt, gibt's jetzt zum halben Preis.

Hohe Bildqualität, tolle Gaming-Performance und spektakuläre Beleuchtung in einem Paket: Bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es gerade den mit Ambilight und 120Hz-Display ausgestatteten 4K-TV Philips PML9008 zum halben Preis. Für 55 Zoll zahlt ihr nur noch 749€ (UVP: 1499€). Günstiger bekommt ihr den Mini-LED-Fernseher laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst, allerdings ist Amazon bereits mit dem Angebot mitgezogen:

Bei MediaMarkt und Saturn habt ihr allerdings den Vorteil, dass ihr dort von der aktuellen Punktefieber-Aktion profitiert, durch die ihr die zehnfachen Bonuspunkte abstauben und so bei künftigen Einkäufen sparen könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was kann der 4K-Fernseher Philips PML9008?

Durch sein MiniLED-Display und die hohe Spitzenhelligkeit bietet der 4K-TV Philips PML9008 eine sehr gute Bildqualität.

MiniLED & Local Dimming: Der Philips PML9008 bietet eine hohe Bildqualität, die er dem MiniLED-Display verdankt. MiniLED-TVs verwenden kleinere Leuchtdioden, was besseres Local Dimming ermöglicht. Beim Local Dimming wird der Fernseher in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, was den Kontrast erhöht und für eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt, die nahe an OLED-TVs heranreicht.

Leuchtende Farben & guter Klang: Weitere Vorteile des Philips PML9008 sind die gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms und die hohe Spitzenhelligkeit: Mit bis zu 1.000 cd/m2 können die unterstützten HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ sehr gut ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen. Selbst beim Klang bietet der PML9008 mit dem 40-Watt-Soundsystem mehr als viele andere 4K-Fernseher, auch wenn er natürlich nicht an eine gute Soundbar heranreicht.

Dank HDMI 2.1 und 120Hz-Display macht der Philips PML9008 auch beim Gaming eine gute Figur.

Gaming in 4K mit 120 fps: Auch beim Gaming kann der Philips PML9008 überzeugen. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei seiner vier Anschlüsse. Somit kann er aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen. Auch der Input Lag ist niedrig, wodurch ihr in Spielen schnell reagieren könnt, und sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Spektakuläre Beleuchtung durch Ambilight: Eines der spektakulärsten Features des Philips PML9008 ist Ambilight, das die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das lässt zum einen den Bildschirm noch größer wirken und sorgt zum anderen für eine passende Lichtstimmung im Raum. Vor allem in dunklen Umgebungen wirkt das sehr beeindruckend.

