LG OLED-TVs mit bis zu 77 Zoll im Angebot: 4K-Fernseher mit 120Hz im neuen Amazon-Sale schnappen

Bei Amazon läuft jetzt ein Sale mit LG OLED 4K-TVs. Vor allem den LG OLED B39 gibt's günstig, in Größen von 55 bis 77 Zoll.

Bei Amazon läuft gerade ein Sale, durch den ihr LG OLED 4K-TVs günstig abstauben könnt. Besonders gute Preise gibt es beim LG OLED B39. Die Version mit 55 Zoll bekommt ihr beispielsweise schon für 1007,56€. Aber damit noch nicht genug: Durch eine parallele Cashback-Aktion von LG könnt ihr noch 100€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur 907,56€ bezahlt.

Falls 55 Zoll euch nicht groß genug, gibt es bei Amazon auch die Versionen in 65 und 77 Zoll günstiger. Falls ihr hingegen besonders hohe Ansprüche an die Bildqualität habt, könnt ihr zum teureren LG OLED C37 greifen. In diesen Fällen gibt es teils sogar noch mehr Cashback von LG. Hier kommt ihr zur Übersicht über den Amazon-Sale:

Um an das Geld aus der Cashback-Aktion zu kommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zu 17. März kaufen und bis zum 31. März bei LG registrieren. Mehr dazu erfahrt ihr bei LG.

Wie gut ist der LG OLED B39 4K Smart-TV?

Der LG OLED B39 liefert sowohl beim Gaming als auch bei Filmen Spitzenleistungen ab.

Hoher Kontrast dank OLED: Der LG OLED B39 ist ein High-End-Fernseher aus 2023, der seine hervorragende Bildqualität nicht zuletzt der OLED-Technik verdankt. Durch ihre selbstleuchtenden Pixel, die keine separate Hintergrundbeleuchtung benötigen, sorgt diese für perfektes Schwarz, hohen Kontrast und eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

LG OLED B39 oder C37? Im Vergleich zum teureren LG OLED C37 verfügt der B39 über den etwas schwächeren Bildprozessor und die niedrigere Spitzenhelligkeit, da er kein Evo-Panel besitzt. In der Praxis ist der Unterschied allerdings nicht allzu groß. Auch der LG OLED B39 wird noch hell genug, um mit HDR für leuchtende Farben sorgen zu können. Unter den aktuellen Angeboten bietet der B39 unserer Ansicht nach deshalb das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Toll für Gaming mit PS5: Beim Gaming schneidet der LG OLED B39 hervorragend ab. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Auch VRR wird unterstützt, um Screen Tearing zu verhindern. Außerdem fällt der Input Lag mit weniger als 6 ms sehr niedrig aus, was euch insbesondere in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil verschafft.

