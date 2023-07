55 Zoll Fire-TV für 189,99€: Jetzt scjnell das Top-angebot zum Prime Day abstauben!

Für Prime-Mitglieder gibt es die 55-Zoll-Version des Amazon Fire TV 4 jetzt für sagenhafte 189,99€.

Im Amazon Prime Day könnt ihr jetzt den Fire TV 4 mit 55 Zoll für nur 189,99€ statt 699,99€ (UVP) abstauben, wenn ihr Prime-Mitglied seid. Das ist ein phänomenaler Preis für einen so großen 4K-Fernseher und natürlich der bisherige Bestpreis für das erst vor wenigen Monaten in Deutschland erschienene Modell. Die Menge ist aber begrenzt, ihr müsst also schnell sein:

Update 1 (Stand: 07:52 Uhr): Das Angebot wird zwar weiterhin angezeigt, scheint aber bereits vergriffen zu sein. Ob Amazon im Laufe des heutigen Tages nochmal für Nachschub sorgen, ist uns leider nicht bekannt. Es kann aber nicht schaden, den Fernseher mal im Auge zu behalten.

Update 2 (Stand 08:21 Uhr): Inzwischen ist das Angebot ganz von der Seite verschwunden und der Fernseher ist zwar wieder verfügbar, kostet nun aber ganz normal 699,99€.

Was bietet der Amazon Fire TV 4?

Gute Apps & Alexa-Sprechsteuern: Der Amazon Fire TV 4 verwendet wie die Amazon Fire TV Sticks Amazons hauseigenes Betriebssystem, das für tollen App-Support und eine umfangreiche Unterstützung verschiedenster Streaming-Dienste sorgt. Außerdem werden sämtliche Fire TVs mit einer Alexa-Sprachfernbedienung geliefert. Dadurch braucht ihr nicht langwierig durch Menüs zu navigieren oder gar mit der Fernbedienung Text einzutippen, sondern könnt einfach Alexa sagen, was ihr sehen wollt.

Der Amazon Fire TV 4 punktet vor allem mit seinem guten Betriebssystem und seinem hohen Kontrast.

Hoher Kontrast: Der Amazon Fire TV 4 bietet einen hohen Kontrast, den er seinem VA-Display verdankt. Dadurch schneidet er für seinen Preis bei der Bildqualität insgesamt gut ab. Trotzdem müsst ihr natürlich mit den üblichen Kompromissen günstiger 4K-Fernseher leben. So ist die maximale Helligkeit nicht besonders hoch, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann.

Niedriger Input Lag: Fürs Gaming ist der Amazon Fire TV 4 dank seines geringen Input Lags von rund 11 ms gut geeignet. Allerdings bekommt man wie bei allen 4K-Smart-TVs der unteren Preisklasse nur ein 60Hz-Display. Dementsprechend gibt es auch kein vollwertiges HDMI 2.1 und man bleibt auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt.

Mehr vom Amazon Prime Day 2023

Der Amazon Prime Day hat noch sehr viel mehr zu bieten, zum Beispiel ein günstiges Bundle mit der PS5 und zwei DualSense Controllern. Auf unser Prime Day-Übersicht findet ihr viele der Highlights aus dem Gaming- und Technik-Bereich. Wenn ihr euch lieber selbst durch die riesige Menge an Sonderangeboten wühlen wollt, könnt ihr das hier tun: