55 Zoll QLED 4K-Fernseher 500€ günstiger: Das ist das beste TV-Angebot im neuen MediaMarkt-Sale!

Der QLED 4K-Fernseher Hisense U7NQ bietet unserer Ansicht nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den TV-Angeboten des aktuellen MediaMarkt-Sales.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein großer Sale namens Relax Shopping, durch den ihr neben vielen anderen Technik-Angeboten auch einige Fernseher günstig abstauben könnt. Die beste Leistung für seinen Preis bietet hier der hochwertige QLED 4K-TV Hisense U7NQ, den ihr jetzt in der Größe 55 Zoll stolze 500€ günstiger im Vergleich zum UVP bekommt. Das bedeutet einen Rabatt von 45 Prozent:

Wie die restlichen Deals der Aktion gibt es auch diesen Fernseher nur noch bis 9 Uhr morgens am 24. Februar günstig. Die Angebote des Relax-Shopping Sales zeichnen sich übrigens dadurch aus, dass ihr sie bis zu 10 Monate zu 0 Prozent Zinsen finanzieren könnt. Es ist also kein Problem, wenn ihr nicht die gesamte Summe sofort bezahlen möchtet. Mehr zum aktuellen MediaMarkt-Sale erfahrt ihr hier:

QLED, Mini-LED & 144Hz: Dieser 4K-Fernseher bietet hohe Qualität zum Top-Preis!

Der QLED 4K-Fernseher Hisense U7NQ bietet eine erstaunliche Menge an Features zu einem günstigen Preis.

Beim Hisense U7NQ handelt es sich um einen 4K-Fernseher aus 2024, der sich an der Grenze zwischen Mittelklasse und High-End-TVs befindet. Von Fernsehern der unteren Preisklasse hebt er sich unter anderem durch die QLED-Technik ab, die durch eine zusätzliche Filterschicht für bessere Farbdarstellung sorgt.

Außerdem verfügt der Hisense U7NQ über eine gewaltige Spitzenhelligkeit von fast 1000 cd/m2, was ungefähr das Drei- bis Vierfache von gewöhnlichen Low-Budget-Fernsehern ist. Das hilft nicht nur, wenn ihr bei hellem Sonnenlicht fernseht, sondern sorgt auch dafür, dass der 4K-Fernseher HDR-Formate wie Dolby Vision hervorragend ausnutzen und Farben ein kräftiges Leuchten verleihen kann.

Mit einem Mini-LED-TV wie dem Hisense U7NQ bekommt ihr eine Bildqualität, die nahe an OLED-Fernseher heranreicht, zu einem viel günstigeren Preis.

Noch wichtiger als diese Features ist allerdings das Mini-LED-Display. Dieses verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung mit besonders kleinen Leuchtdioden, durch die der Hisense U7NQ feineres Local Dimming bietet als andere Mittelklasse-TVs (Low-Budget-TVs haben gar kein Local Dimming). Das wiederum führt zu hohem Kontrast und einer besseren Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

Bei der 55-Zoll-Version des Hisense U7NQ ist der Bildschirm in 240 Dimming-Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die aktuelle Szene angepasst wird. Das genügt zwar nicht, um mit teuren OLED-Fernsehern gleichzuziehen, bei denen jedes Pixel einzeln reguliert wird. Trotzdem kommt die Bildqualität zumindest sehr nahe an OLED-Niveau heran, und das zu einem sehr viel günstigeren Preis.

Fürs Gaming ist der Hisense U7NQ 4K-TV unter anderem wegen seines 144Hz-Displays hervorragend geeignet.

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die hohe Bildwiederholrate von bis zu 144Hz. Dadurch kann der Hisense U7NQ schnelle Bewegungen flüssig darstellen, was unter anderem bei Sportübertragungen und beim Gaming sehr wichtig ist. Aus der PS5 und der Xbox Series X holt der 4K-TV dank HDMI 2.1 das Maximum von 120Hz bei 4K-Auflösung heraus, für die vollen 144 FPS braucht ihr einen starken Gaming-PC.

Auch ansonsten ist der Hisense U7NQ hervorragend fürs Gaming geeignet. Der Input Lag beträgt 5 bis 6 ms und liegt damit ungefähr auf dem Niveau der besten Gaming-TVs von Marken wie LG, Samsung oder Sony. Durch die geringe Eingabeverzögerung könnt ihr beim Spielen schnell reagieren. VRR wird ebenfalls unterstützt, wodurch die Framerate des Fernsehers mit der Konsole synchronisiert und Screen Tearing verhindert wird.