55 Zoll QLED-Fernseher im Amazon-Angebot: Günstiger könnt ihr einen 4K-TV dieser Größe und Qualität kaum bekommen!

Viel günstiger als im aktuellen Amazon-Angebot ist ein 55 Zoll QLED-Fernseher kaum zu bekommen, erst recht nicht in der gebotenen Qualität.

Wenn ihr einen QLED 4K-Fernseher zu einem möglichst günstigen Preis abstauben möchtet, findet ihr bei Amazon jetzt den richtigen Deal. Dort bekommt ihr nämlich aktuell den 55 Zoll großen TCL QLED T7B im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen gab es das 2024 erschienene Modell seit Monaten nirgendwo mehr so günstig:

Momentan zahlt ihr nur noch schlappe 379€, was für einen 4K-Fernseher dieser Größe und mit diesen Features ein ausgezeichneter Preis ist, wie man ihn nur selten findet. Der wohl beste Konkurrent in dieser Preisklasse wäre der Hisense E7NQ, der gerade aber ein gutes Stück teurer ist. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern.

QLED 4K-Fernseher zum Sparpreis: Das bietet der TCL T7B

Für seinen Preis bietet der TCL T7B hohen Kontrast und satte Farben.

Der TCL T7B bietet eine erstaunlich hohe Bildqualität dafür, dass es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse handelt. Sein VA-Panel verfügt über vergleichsweise hohen Kontrast und das Direct-LED-Display bietet eine gleichmäßigere Beleuchtung des Displays als viele andere günstige 4K-Fernseher, die auf vom Rand beleuchtete Edge-Displays setzen.

Außerdem kann der TCL T7B natürlich durch sein QLED-Display punkten, das mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Um den Farben zusätzlich ein besonderes Strahlen zu verleihen, werden Dolby Vision und HDR10+ unterstützt. Allerdings können teure Fernseher die HDR-Formate besser ausnutzen, weil sie über eine höhere Spitzenhelligkeit verfügen als der T7B.

Der 4K-Fernseher TCL T7B hat für sein Geld eine ganze Menge Features zu bieten.

Wie so ziemlich alle Fernseher seiner Preisklasse verfügt der TCL T7B leider lediglich über ein 60Hz-Display. Dementsprechend sind auch beim Spielen mit der PS5 und der Xbox Series X höchstens 60 FPS bei 4K-Auflösung möglich. Mehr schaffen die Konsolen bei den allermeisten Spielen allerdings ohnehin nicht. Ansonsten ist der TCL T7B dank niedrigem Input Lag und ALLM aber gut fürs Gaming geeignet.

Ein großer Vorteil des TCL T7B ist zudem das Google-TV-Betriebssystem, das einen hervorragenden App-Support bietet und so ziemlich alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste unterstützt. Das hat er unter anderem dem Hisense E7NQ voraus, der Hisenses eingeschränkteres VIDAA OS verwendet. Außerdem bietet der TCL T7B nicht nur eine Sprachfernbedienung, sondern sogar freihändige Sprachsteuerung.