65 Zoll LG OLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 120Hz jetzt im Amazon-Angebot schnappen!

Den 4K Smart-TV LG OLED G29 im schicken Gemälde-Look gab es laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig wie jetzt bei Amazon.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 65 Zoll großen LG OLED 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor abstauben: Der LG OLED G29 bietet nicht nur eine hervorragende Bildqualität, sondern auch eine tolle Gaming-Performance und sieht dank seines Bilderrahmen-Designs fast wie ein Gemälde aus. Hier kommt ihr zum Deal:

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich jederzeit wieder ändern.

LG OLED G29: Ein 4K Smart-TV wie ein riesiges Gemälde

Gegenüber anderen OLED-TVs zeichnet sich der LG OLED G29 unter anderem durch seinen starken Prozessor und sein helles Evo-Panel aus.

Wie alle OLED-Fernseher bietet auch der LG OLED G29 eine hervorragende Bildqualität durch perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. OLED-TVs verfügen nämlich über selbstleuchtende Pixel, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Dadurch brauchen sie keine Hintergrundbeleuchtung und können sich besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als alle anderen Fernseher.

Im Vergleich zu normalerweise günstigeren LG OLED TVs wie beispielsweise der B-Reihe bietet der LG OLED G29 durch sein Evo-Panel deutlich mehr Helligkeit, wodurch er in HDR für strahlendere Farben sorgen kann. Außerdem verfügt er über den stärkeren Bildprozessor (Alpha 9 statt Alpha 7), was nützlich ist bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen und beim Upscaling niedriger aufgelöster Inhalte.

Fürs Gaming ist der LG OLED G29 sehr gut geeignet. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Das bedeutet, dass ihr aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen könnt. Der Input Lag ist sehr niedrig, eure Eingaben werden also ohne wahrnehmbare Verzögerung umgesetzt. Durch VRR wird die Framerate des TVs und der Konsole synchronisiert und Screen Tearing verhindert.

Mit seinem schlanken Design ist der LG OLED G29 dafür gemacht, wie ein Gemälde an die Wand gehängt zu werden.

Vor dem Kauf solltet ihr beachten: Der LG OLED G29 ist dazu gedacht, an die Wand gehängt zu werden. Eine entsprechende Halterung ist in den Fernseher integriert, sodass man ihn direkt und ohne Zwischenraum an der Wand befestigen kann und der TV wie ein Bilderrahmen wirkt. Ein gewöhnlicher Standfuß ist hingegen nicht im Lieferumfang enthalten.

Dass der LG OLED G29 so günstig ist im Vergleich zu anderen OLED-TVs aus LGs G-Reihe, hat auch damit zu tun, dass es sich um ein schon etwas älteres Modell aus 2022 handelt. Schlimm ist das nicht, denn der LG OLED G29 ist auch nach aktuellen Maßstäben noch ein hervorragender Fernseher.

Die neuesten G-Modelle aus 2024, der G48 und G49, bieten aber noch etwas mehr. Da sie über die 2023 eingeführte Micro Lens Array-Technologie verfügen, liefern sie in HDR sogar noch deutlich mehr Helligkeit als der G29. Außerdem verfügen sie über ein 144Hz-Display, was von Vorteil ist für PC-Spieler*innen mit hohen Ansprüchen. Für die neuen TVs bezahlt ihr aktuell bei 65 Zoll aber rund 1100€ mehr, deshalb empfehlen wir sie euch nur dann, wenn ihr das Beste vom Besten wollt.

Wer noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden will, sollte auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: