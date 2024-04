65 Zoll LG OLED-TV günstig bei Amazon: 4K-Fernseher mit 120Hz jetzt für kurze Zeit im Angebot!

Für begrenzte Zeit gibt's bei Amazon jetzt den 65 Zoll großen 4K-TV LG OLED CS6 im Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen nicht nur großen, sondern auch hochwertigen und sehr gut für PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K-Fernseher im Angebot abstauben. Der LG OLED CS6 mit 65 Zoll und 120Hz-Display ist jetzt so günstig, dass er selbst den technisch schwächeren LG OLED B39 deutlich unterbietet. Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen OLED-TV seid, bekommt ihr hier also ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt, und verrät nur, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt. Der Preis könnte also bald wieder steigen.

Der LG OLED CS6: Tolles Bild und Gaming mit 120fps

Sowohl bei der Bildqualität als auch bei der Gaming-Leistung macht der LG OLED CS6 eine gute Figur.

OLED 4K-TV mit hohem Kontrast: Schon durch sein OLED-Display bietet der LG OLED CS6 eine hervorragende Bildqualität. OLED-TVs verfügen über selbstleuchtende Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung brauchen und daher nahezu perfektes Schwarz und sehr hohen Kontrast bieten. Da die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert wird, können sie Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen viel besser darstellen als andere Fernseher.

Starker Prozessor & HDR: Im Vergleich zu anderen LG OLED-TVs ist der CS6 zwischen der B- und der C-Reihe angesiedelt. Er verfügt über den besseren Bildprozessor als die B-Reihe, was zum Beispiel beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft. Dem teureren LG OLED C37 ist er leicht unterlegen, weil er kein Evo-Panel besitzt und deshalb die Spitzenhelligkeit etwas niedriger ist. Trotzdem wird der LG OLED CS6 noch hell genug, um mit HDR strahlende Farben auf den Bildschirm zu zaubern.

Der schnellere Prozessor des LG OLED CS6 4K-TVs ist auch für die Gaming-Performance nützlich.

Gaming mit 4K & 120fps: Fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X ist der LG OLED CS6 sehr gut geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Dadurch ist mit den beiden Konsolen Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich. VRR wird ebenfalls unterstützt, der Fernseher passt seine Framerate also an die Konsole an. Durch den niedrigen Input Lag von unter 6 ms könnt ihr jederzeit schnell reagieren.

Den LG OLED CS6 4K-TV mit 65 Zoll bekommt ihr jetzt bei Amazon zum Top-Preis von 1199€:

