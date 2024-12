65 Zoll LG OLED-TV im Angebot: Einen der besten 4K-Fernseher aus 2024 jetzt 58% günstiger bei Amazon schnappen!

Wer tolle Bildqualität zum günstigen Preis will, kann mit dem LG OLED C4 jetzt bei Amazon ein Schnäppchen machen.

Ihr braucht einen neuen 4K-Fernseher, legt viel Wert auf hohe Bildqualität und wollt zudem eine stattliche Bildschirmgröße? Dann findet ihr bei Amazon gerade ein spannendes Angebot: Hier bekommt ihr nämlich mit dem LG OLED C4 in der Größe 65 Zoll einen der besten High-End-Fernseher aus 2024 zu einem hervorragenden Preis:

Der Preis des ursprünglich mit einem UVP von 3199€ gestarteten Fernsehers ist auf 1349€ gesunken. Im Vergleich zum Release-Preis bezahlt ihr also rund 58 Prozent weniger. Noch günstiger gibt es den OLED-TV laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo. Amazon gibt übrigens kein offizielles Ablaufdatum für den Deal an, der Fernseher könnte also jederzeit wieder teurer werden.

Der LG OLED C4 4K-Fernseher: fantastisches Bild & flüssiges Gaming

Gerade bei Fernsehabenden in dunkleren Räumen spielen OLED-Fernseher wie der LG C4 mit ihrem hohen Kontrast und ihrem perfekten Schwarz ihre Stärken aus.

Der LG OLED C4 ist ein High-End-4K-Fernseher aus 2024 und bietet eine fantastische Bildqualität, die er natürlich in erster Linie seinem hochwertigen OLED-Display zu verdanken hat. OLED-TVs verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Dadurch können sie perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast liefern. Bei gewöhnlichen LED-Fernsehern hingegen scheint stets etwas Licht der Leuchtdioden im Hintergrund durch den Farbfilter im Vordergrund hindurch.

Da OLED-Fernseher zudem die Helligkeit jedes Pixels einzeln regulieren, können sie sich viel besser an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen anpassen als normale 4K-Fernseher. Das macht beispielsweise bei düsteren Szenen in Horrorfilmen einen großen Unterschied. Während man hier bei gewöhnlichen Fernsehern oft ein verwaschenes, graues Bild bekommt, auf dem wenig zu erkennen ist, stechen bei OLED-Fernsehern hellere Details deutlich hervor.

Gegenüber normalerweise günstigeren OLED-Fernsehern wie etwa dem LG OLED B4 zeichnet sich der C4 unter anderem durch seinen starken Bildprozessor aus, der bei der Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen und beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft. Außerdem verfügt der C4 dank seines Evo-Panels über eine hohe Spitzenhelligkeit. Dadurch kann er HDR-Formate wie Dolby Vision besser ausnutzen und leuchtende Farben auf den Bildschirm zaubern.

Auch beim Gaming macht der 4K-TV LG OLED C4 eine hervorragende Figur, vor allem dank seines 144Hz-Displays.

Der LG OLED C4 schneidet aber nicht nur bei der Bildqualität hervorragend ab, er liefert auch eine tolle Gaming-Performance. Dank seines 144Hz-Displays kann er schnelle Bewegungen flüssig darstellen. Aus der PS5 und der Xbox Series X holt er mit HDMI 2.1 das Maximum von bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung heraus. Mit einem schnellen Gaming-PC sind auch die vollen 144 FPS möglich.

Zudem fällt der Input Lag mit rund 5 ms bei 120Hz sehr niedrig aus, sodass ihr euch keine Sorgen darüber machen müsst, durch lästige Eingabeverzögerungen ausgebremst zu werden. Auch andere wichtige Gaming-Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Außerdem könnt ihr das Bild durch den Game Optimizer detailliert an eure Vorlieben und das jeweilige Spiel anpassen.