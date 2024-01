65 Zoll OLED-TV zum halben Preis: LG 4K-Fernseher mit 120Hz & HDMI 2.1 im Angebot sichern

Den 4K-TV LG OLED B39 mit 65 Zoll gibt's gerade nicht nur günstig im Angebot, ihr bekommt auch noch Cashback obendrauf.

Mit dem LG OLED B39 bekommt ihr jetzt einen 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis, der bei Filmabenden ebenso hervorragend abschneidet wie beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X. Bei Amazon ist der Preis für die 65-Zoll-Version gerade auf 1499€ (UVP: 2799€) reduziert. Durch eine parallel laufende LG-Aktion könnt ihr euch noch 100€ Cashback zusätzlich sichern, sodass ihr effektiv nur noch die Hälfte der UVP bezahlt.

Das Angebot findet ihr alternativ auch bei MediaMarkt und bei Saturn, wo es Teil des großen WSV-Sales ist, der noch bis 9 Uhr morgens am 29. Januar läuft. Vermutlich ist Amazon nur mit den Konkurrenten mitgezogen und wird das Angebot dann ebenfalls beenden. Mehr über den WSV bei MediaMarkt, der noch viele weitere günstige 4K-Fernseher und auch einige Gaming-Deals bereithält, erfahrt ihr hier:

Um die 100€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 17. März kaufen und bis zum 31. März über die Aktionsseite von LG registrieren.

Wie gut ist der 4K-TV LG OLED B39?

Dank HDMI 2.1 bietet der LG OLED B39 nicht nur höchsten Filmgenuss, sondern auch eine tolle Gaming-Performance.

OLED & hoher Kontrast: Der LG OLED B39 aus 2023 ist ein 4K-Fernseher mit hervorragender Bildqualität, die er natürlich nicht zuletzt der OLED-Technik verdankt. Durch die selbstleuchtenden Pixel, die keine Hintergrundbeleuchtung benötigen, bieten OLED-TVs perfektes Schwarz und dadurch unendlich hohen Kontrast. Vor allem in dunklen Szenen fällt der Unterschied zu TVs mit traditioneller LED-Beleuchtung auf.

120Hz & HDMI 2.1: Fürs Gaming ist der LG OLED B39 der ideale Kompromiss aus Preis und Leistung. Wie der teurere LG C37 verfügt er über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1, sodass mit PS5 oder Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Das hebt den B39 vom günstigeren LG OLED A2 ab, der nur 60Hz bietet. Zudem bietet der LG OLED B39 sehr niedrigen Input Lag von unter 6 ms, was schnelle Reaktionen ermöglicht. VRR wird ebenfalls unterstützt.

HDR & leuchtende Farben: Der LG OLED B39 ist günstiger als der C37, weil er über den etwas schwächeren Bildprozessor verfügt und nicht an die Spitzenhelligkeit heranreicht, die das Evo-Panel des C37 bietet. In der Praxis fällt der Unterschied aber selten deutlich ins Gewicht. Der LG OLED B39 wird trotzdem noch ungefähr doppelt so hell wie Low-Budget-4K-TVs, was genug ist, um HDR recht gut ausnutzen und für leuchtende Farben sorgen zu können.

