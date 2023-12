600€ Rabatt: 65 Zoll Philips 4K Smart-TV mit Ambilight jetzt günstig wie nie im Angebot

Den 4K Smart-TV Philips PUS8517 mit 65 Zoll könnt ihr euch jetzt über eBay direkt vom Hersteller zum Bestpreis sichern.

Wer für stimmungsvolle Fernsehabende sorgen will, kann jetzt einen 65 Zoll großen und mit Ambilight ausgestatteten 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis abstauben: Für den Philips 65PUS8517 bezahlt ihr jetzt bei eBay nur noch 699€ statt 1299€ (UVP). So günstig gab es den 4K Smart-TV laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Verkäufer ist der Hersteller selbst, um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also trotz des stolzen Rabatts keine Sorgen zu machen.

Grund für den sehr günstigen Preis dürfte sein, dass es sich um ein Modell aus 2022 handelt und der Hersteller wohl die letzten verbliebenen Exemplare loswerden will. Da es in dieser Preisklasse seither keine allzu großen technischen Fortschritte gab, kann man aber beruhigt zu einem älteren Modell greifen. Den sehr ähnlichen, aber ein Jahr jüngeren Philips PUS8508 gibt es übrigens gerade bei Amazon im Angebot. Hier zahlt ihr für 65 Zoll jedoch noch immer 829€:

Was kann der Philips PUS8517 4K Smart-TV?

Spektakulär beleuchtet dank Ambilight: Ambilight ist das wohl spektakulärste Feature des Philips PUS8517. Hierbei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet. Das sorgt nicht nur für tolle Atmosphäre vor allem bei Fernsehabenden in dunklen Räumen, es lässt den ohnehin schon stattlichen Bildschirm auch noch größer wirken.

Das Ambilight-Feature des Philips PUS8517 sieht vor allem in dunklen Räumen ziemlich spektakulär aus.

Android TV mit Sprachfernbedienung: Das Betriebssystem war bei Philips-TVs früher oft ein Problem, da das hauseigene OS Saphi nicht viele Apps unterstützte und auch nicht immer stabil lief. Solche Schwierigkeiten gibt es beim Philips PUS8517 nicht mehr, denn hierbei handelt es sich um einen Android TV mit gutem App-Support, der noch dazu vom Komfort der Sprachfernbedienung mit Google Assistant profitiert.

Beim Bild solides Mittelmaß: Was das Bild angeht, liefert der Philips PUS8517 solide Qualität zu einem vernünftigen Preis. Das Direct-LED-Display sorgt für eine relativ gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms und durch die höhere Spitzenhelligkeit kann HDR besser ausgenutzt werden als bei Low-Budget-TVs. An teure Fernseher kommt der Philips PUS8517 in dieser Hinsicht aber nicht heran, auch mit dem hohen Kontrast eines OLED-TVs oder eines Fernsehers mit gutem Local Dimming kann er nicht mithalten.

Gaming mit VRR & ALLM: Ein 120Hz-Display und vollwertiges HDMI 2.1 bekommt ihr beim Philips PUS8517 leider nicht. Zu diesem Preis ist das allerdings auch nicht zu erwarten. Von dieser Einschränkung abgesehen ist der 4K-Fernseher gut fürs Gaming geeignet: VRR sorgt für eine Synchronisierung der Framerate mit der Konsole, um Screen Tearing zu verhindern, und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Der Input Lag ist niedrig, sodass schnellen Reaktionen nichts im Wege steht.

