65 Zoll QLED-Fernseher für rund 500€: Diesen 4K Smart TV gibt’s jetzt bei Amazon zum Schnäppchenpreis

Dank Cashback bekommt ihr den ohnehin schon günstigen 4K QLED-TV Hisense E7HQ jetzt noch günstiger.

Bei Amazon könnt ihr gerade den 4K Smart TV Hisense E7HQ günstig abstauben, ihr bezahlt nur noch 549€ für das Modell mit 65 Zoll. Das wäre laut Vergleichsplattformen ohnehin schon mit deutlichem Abstand der derzeit beste Preis für den QLED-Fernseher, aber es kommt noch besser: Durch eine Hisense-Aktion könnt ihr 80€ Cashback bekommen, sodass ihr effektiv nur noch 469€ bezahlt.

Um die 80€ zurückzubekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 30. Juni kaufen und bis zum 31. Juli auf der Aktionsseite von Hisense registrieren. Falls 65 Zoll euch zu groß sind, gibt es den Hisense E7HQ übrigens auch in Größen von 43 bis 55 Zoll günstig. In diesen Fällen bekommt ihr 50€ (bei 50 und 55 Zoll) bzw. 30€ (bei 43 Zoll) Cashback:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern.

Was bietet der Hisense E7HQ?

Durch ALLM schaltet der Hisense E7HQ beim Spielen automatisch in den Game Mode.

Bessere Farben durch QLED: Der Hisense E7HQ ist ein günstiger 4K Smart TV aus 2022, der etwas mehr bietet als die üblichen Low-Budget-Fernseher. Auffälligstes Feature ist QLED: Durch eine zusätzliche Filterschicht wird die Farbdarstellung des Displays verbessert. Für seine Preisklasse bietet der Hisense E7HQ dadurch eine gute Bildqualität. Ihr müsst aber mit den üblichen Einschränkungen günstiger Fernseher wie einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit leben.

Gaming-Performance: Ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 bietet der Hisense E7HQ nicht, das kann man zu diesem Preis aber auch nicht erwarten. Mit der PS5 und der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin wird ALLM unterstützt, wodurch der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten, bei aktuellen Hisense TVs liegt dieser aber in aller Regel zwischen 10 und 20 ms bei 60Hz und damit in einem fürs Gaming guten Bereich.

