65 Zoll QLED TV mit 144Hz: Diesen 4K-Fernseher könnt ihr euch jetzt günstig wie nie bei Amazon schnappen

Den 65 Zoll QLED-TV TCL T8A gibt's bei Amazon gerade laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor.

Wenn ihr nach einem 4K-Fernseher mit toller Gaming-Performance und guter Bildqualität sucht, der sich preislich trotzdem nur in der unteren Mittelklasse bewegt, werdet ihr jetzt bei Amazon fündig: Dort bekommt ihr den 65 Zoll großen QLED-TV TCL T8A mit 144Hz-Display jetzt nämlich schon für 839€. Günstiger gab es den 4K Smart-TV, der erst Ende 2023 mit einem Preis von 1449€ erschienen ist, laut Vergleichsplattformen bislang noch nie:

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist, spricht aber von einem „befristeten Angebot“. Die Menge der zum Deal-Preis zur Verfügung stehenden Fernseher ist ebenfalls begrenzt.

Was kann der QLED 4K-TV TCL T8A?

QLED & HDR: Für seinen niedrigen Preis bietet der TCL T8A erstaunlich viele Features: QLED sorgt wie bei teuren Samsung 4K-TVs für eine verbesserte Farbdarstellung und Dolby Vision sowie HDR 10+ werden beide unterstützt. Dank der hohen Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 cd/m2 können die HDR-Formate auch tatsächlich gut ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen.

Der TCL T8A QLED 4K-TV bietet eine Menge Features zu einem moderaten Preis.

Full Array Local Dimming: Außerdem bietet der TCL T8A Full Array Local Dimming. Der Fernseher ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird. Dadurch wird der Kontrast erhöht und Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen können besser dargestellt werden als bei Low-Budget-TVs. Allerdings: Mit OLED-TVs kann der TCL T8A in dieser Hinsicht trotzdem nicht mithalten und auch hochwertige Mini-LED-TVs sind ihm überlegen.

Gaming-TV mit 144Hz: Fürs Gaming ist der TCL T8A hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 144Hz-Display und über HDMI 2.1. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind dadurch bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. Der Input Lag ist niedrig, sodass ihr schnell reagieren könnt, und durch VRR wird Screen Tearing verhindert. Außerdem sorgt ALLM dafür, dass der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz schaltet.

Google-TV mit Sprachsteuerung: Auch am Betriebssystem gibt es wenig zu meckern. Der TCL T8A benutzt nämlich Google TV, das komfortabel zu bedienen ist und einen hervorragenden App-Support bietet. So ziemlich alle bekannten Streaming-Dienste sind dabei. Außerdem wird Sprachsteuerung per Google Assistant geboten, und zwar Hands-free, also ohne Fernbedienung. Das in den Fernseher integrierte Mikrofon kann aber natürlich auch abgeschaltet werden.

