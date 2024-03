65 Zoll QLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 144Hz jetzt zum Bestpreis bei Amazon schnappen

Den TCL QM8B QLED-TV mit 65 Zoll und 144Hz gibt's bei Amazon jetzt zum neuen Bestpreis.

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher seid, der neben einer hohen Bildqualität auch eine tolle Gaming-Performance und ein großes Display bietet, aber trotzdem nicht viel kostet, werdet ihr jetzt bei Amazon fündig: Den 65 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten TCL QM8B QLED-Fernseher gibt es dort gerade für nur 899€ im Angebot und damit laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor:

Bei all den Features, die der TCL QM8B zu bieten hat, ist das ein hervorragender Preis. Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Wie gut ist der TCL QM8B QLED 4K-TV?

Das Local Dimming des 65 Zoll großen TCL QM8B sorgt mit seinen mehr als 500 Zonen für hohen Kontrast.

Kontrastreicher Mini-LED-TV: Für seinen moderaten Preis bietet der TCL QM8B eine erstaunlich hohe Bildqualität, die er nicht zuletzt dem Mini-LED-Display verdankt. Mini-LED-Displays verwenden besonders kleine Leuchtdioden, was besseres Local Dimming ermöglicht und den Kontrast erhöht. Ganz kommen Mini-LED-Fernseher trotzdem nicht an OLED-TVs heran, aber sie sind zumindest nicht weit entfernt.

Strahlende Farben durch QLED & HDR: Außerdem punktet der TCL QM8B durch die QLED-Technik, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Fast noch wichtiger ist aber die hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1300 cd/m2. Durch diese können nämlich die unterstützten HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10+ besser ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen. Zum Vergleich: Low-Budget-TVs schaffen meist nur circa 300 cd/m2.

Für seinen Preis bietet der TCL QM8B QLED 4K-TV eine erstaunliche Menge an aufwendigen Features.

Toller Gaming-TV: Fürs Gaming ist der TCL QM8B hervorragend geeignet. Er verfügt über ein 144Hz-Display und über HDMI 2.1. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich, am PC könnt ihr die vollen 144 fps aus dem Fernseher herausholen. Der Input Lag ist niedrig und ermöglich schnelle Reaktionen in Spielen, zudem werden VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.

Google TV & Sprachsteuerung: Um den App-Support braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen. Der TCL QM8B verwendet nämlich Google TV als Betriebssystem. Es werden also so ziemlich alle einigermaßen bekannten Streaming-Dienste unterstützt. Zudem wird Sprachsteuerung über ein direkt in den Fernseher integriertes Mikrofon geboten. Wenn ihr wollt, könnt ihr also komplett auf die Fernbedienung verzichten.

