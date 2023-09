65 Zoll QLED-TV im Angebot: Schnappt euch diesen brandneuen 4K-Fernseher für 519€!

Durch Cashback und 300€ Rabatt bekommt ihr den neuen QLED-TV Hisense A7K jetzt richtig günstig.

Bei MediaMarkt und bei Saturn gibt es jetzt einen brandneuen QLED-Fernseher zum Bestpreis im Angebot: Für den erst kürzlich erschienenen Hisense A7KQ in der Größe 65 Zoll bezahlt ihr jetzt nur noch 599€ (UVP: 899€). Das wäre ohnehin schon ein sehr guter Preis, aber es kommt noch besser: Durch eine Cashback-Aktion von Hisense könnt ihr 80€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur noch 519€ bezahlt.

MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Rabatt noch gilt. Um das Cashback zu bekommen, müsst ihr bis spätestens zum 31. Oktober kaufen und den Fernseher anschließend auf Hisenses Aktionsseite registrieren.

Wie gut ist der Hisense A7KQ 4K-QLED-TV?

Gutes Bild für wenig Geld: Der Hisense A7KQ ist einer von Hisenses brandneuen 4K-QLED-Fernsehern aus 2023 und bietet für seinen Preis eine sehr gute Bildqualität. Natürlich kann er nicht mit OLED-TVs mithalten, aber sein VA-Panel liefert dennoch hohen Kontrast. Die zusätzliche QLED-Filterschicht sorgt für eine bessere Farbdarstellung. Von HDR solltet ihr euch allerdings nicht allzu viel erhoffen, da die Spitzenhelligkeit nicht sonderlich hoch ist.

Der 4K-QLED-TV Hisense A7K bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gut fürs Gaming, aber 60Hz: Der Hisense A7KQ hat nur ein 60Hz-Display und damit kein richtiges HDMI 2.1. Solange ihr euch damit abfinden könnt, auch aus PS5 und Xbox Series X maximal 60 fps bei 4K-Auflösung herauszuholen, bekommt ihr dennoch einen guten Gaming-TV. Reaktionszeit und Input Lag sind niedrig, was euch in temporeichen Spielen einen Vorteil verschafft. VRR verhindert Screen Tearing. Durch ALLM schaltet der 4K-TV beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Preis-Leistungs-Hit: Mit seiner Gaming-Performance und seiner Bildqualität liegt der Hisense A7KQ ungefähr auf dem Niveau des neuen Samsung Q60C, der aber viel teurer ist (bei MediaMarkt derzeit 1049€ für 65 Zoll). Bei den TV-Experten von rtings.com schneidet z.B. selbst der für den US-Markt bestimmte Hisense A65K, der etwas schwächer ist als der A7KQ, noch besser ab als der Samsung Q60C. Ihr bekommt hier also einen echten Preis-Leistung-Hit.

Weitere günstige Angebote und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: