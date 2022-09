65 Zoll QLED-TV: Fernseher mit niedrigem Input Lag und VRR heute im Angebot

Bei Saturn könnt ihr heute den 4K-Fernseher Hisense A79GQ in 65 Zoll günstig im Tagesangebot bekommen, nämlich für nur 549€ (UVP: 1099€). Für einen QLED-Fernseher in einer so stattlichen Größe ist das ein ziemlich guter Preis. Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen jedenfalls noch nie. Der Versand ist kostenlos. Der Deal läuft nur für 24 Stunden und endet am Freitagmorgen um 9 Uhr, sofern er nicht vorher ausverkauft ist. Hier findet ihr ihn:

Wie gut ist der Hisense A79GQ?

Bildqualität: Beim Hisense A79GQ aus 2022, der eine Variante des aus 2021 stammenden A7GQ ist, handelt es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse. Von Hisenses Low-Budget-Modellen wie dem Hisense A6G hebt er sich unter anderem durch die Verwendung der QLED-Technik ab, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Insgesamt bietet der Hisense A79GQ ein gutes Bild für seinen Preis und unterstützt sowohl HDR10+ als auch Dolby Vision. Mit teuren 4K-TVs kann er aber aufgrund der relativ geringen Spitzenhelligkeit nicht mithalten.

Gaming: Der Hisense A79GQ verfügt nur über ein 60-Hz-Display und bietet damit auch kein richtiges HDMI 2.1. Das wäre zu diesem Preis allerdings auch zu viel verlangt. Immerhin wird aber sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt. Beim Spielen schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten für dieses konkrete Modell. Wir nehmen aber an, dass er wie beim günstigeren Hisense A6G bei circa 10 bis 11 ms mit 60 Hz liegt, was ein sehr guter Wert fürs Gaming ist. Hisense verspricht jedenfalls wie bei allen aktuellen Modellen unter 20 ms.

LG OLED-Fernseher im Angebot

Falls ihr euch doch lieber einen High-End-Fernseher mit 120-Hz-Display und Top-Bildqualität zulegen möchtet, interessiert euch vielleicht, dass bei Saturn nur noch bis morgen auch eine große LG-Aktion läuft. In dieser bekommt ihr hochwertige OLED-TVs günstiger, die auch hervorragend fürs Gaming geeignet sind. Sehr zu empfehlen ist beispielsweise der LG OLED C14 mit 55 Zoll, der nur noch 999€ kostet. Hier kommt ihr zur Aktion: