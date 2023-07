75 Zoll 4K-TV zum Schnäppchenpreis: LG-Fernseher aus 2023 für nur 679€ bei Amazon abstauben

Den LG UR78006 mit 75 Zoll gibt's bei Amazon gerade sehr günstig im Angebot.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen 75 Zoll großen und erst vor kurzem erschienenen 4K-Fernseher sehr günstig im Sonderangebot: Für den LG 75UR78006 bezahlt ihr nur noch 679€ und damit weniger als die Hälfte der UVP von 1499€. Laut Vergleichsplattformen gab es dieses Modell bislang noch nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig. Der bislang beste Preis lag bei 899€.

Falls euch 75 Zoll viel zu groß sind, gibt es bei Amazon gerade auch die 43- und die 50-Zoll-Version des LG UR78006 im Angebot, und zwar für 349€ beziehungsweise 419,99€. Auch diese Modelle findet ihr laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo günstiger. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Deals noch gültig sind. Sie könnten also jederzeit wieder verschwinden. Hier findet ihr die Übersicht:

Was bietet der LG UR78006 4K-Fernseher?

Trotz des günstigen Preises verfügt der LG UR78006 über einige Gaming-Features.

Direct LED: Der LG UR78006 ist ein 4K-Fernseher aus 2023 und gehört zur unteren Preisklasse, bietet aber trotzdem solide Qualität. So verfügt er im Gegensatz zu vielen anderen günstigen Fernsehern nicht über eine Edge-, sondern über eine Direct-LED-Beleuchtung, was für eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Display sorgt. Wie bei allen 4K-TVs dieser Preisklasse ist die maximale Helligkeit allerdings nicht sehr hoch, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann.

Kontrast abhängig von der Größe: Bei der 43- und der 75-Zoll-Version ist der Kontrast relativ niedrig, weil sie über ein IPS-Panel verfügen. Dafür ist bei diesen Varianten des LG UR78006 auch die Abhängigkeit der Bildqualität vom Blickwinkel relativ gering. Die 50-Zoll-Version hingegen verfügt über ein kontrastreiches, aber dafür stark blickwinkelabhängiges VA-Panel.

Gaming: Wie alle günstigen 4K-Fernsehern verfügt der LG UR78006 über ein 60Hz-Display, ihr bleibt also auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Immerhin wird dank ALLM beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. Zum Input Lag fehlen uns leider noch genaue Testdaten. Wir nehmen aber an, dass er wie bei ähnlichen LG-Modellen niedrig ausfällt und etwa 10 bis 11 ms beträgt.

