QLED 4K-Fernseher mit 75 Zoll im Angebot: Google-TV mit 144Hz und Sprachsteuerung bei Amazon zum Spitzenpreis sichern!

Wer auf der Suche nach einem großen QLED-Fernseher ist, kann bei Amazon gerade ein echtes Schnäppchen machen.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen 4K-Fernseher mit gutem Bild, toller Gaming-Performance und stattlicher Größe günstig sichern: Für den 75 Zoll großen QLED 4K-TV TCL T8A mit 144Hz-Display und Google TV-Betriebssystem bezahlt ihr jetzt nur noch schlappe 999€! Für einen 4K Smart-TV mit diesen Features ist das ein hervorragender Preis, noch günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen bisher nie.

Das Angebot war zwar vor einigen Wochen schon einmal bei Amazon verfügbar, zwischenzeitlich aber bereits ausverkauft. Wie lange ihr es euch diesmal sichern könnt, ist schwer zu sagen. Amazon macht jedenfalls keine Angaben dazu.

Was bietet der TCL T8A QLED 4K-TV?

Der QLED-TV TCL T8A bietet trotz seines geringen Preises nicht nur ein großes Bild, sondern auch gute Qualität.

Kontrastreiches Bild: Für seinen Preis bietet der TCL T8A eine erstaunlich hohe Bildqualität. Das liegt unter anderem daran, dass er ein VA-Panel verwendet, das seinen ohnehin schon recht hohen Kontrast noch durch Full Array Local Dimming erhöht. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Dadurch wird die Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen verbessert. An OLED-TVs kommt er trotzdem nicht ganz heran.

QLED & leuchtende Farben: Ein weiterer Pluspunkt ist natürlich die QLED-Technik: Ähnlich wie teure Samsung-TVs benutzt der TCL T8A eine Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots, um die Farbdarstellung zu verbessern. Fast noch wichtiger ist aber die hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 cd/m2, durch die der TCL T8A mit HDR10+ und Dolby Vision für leuchtende Farben sorgen kann. Low-Budget-TVs werden meist nicht hell genug, um die HDR-Formate gut auszunutzen.

Beim Gaming gibt sich der 4K-TV TCL T8A durch 144Hz und HDMI 2.1 keine Blöße.

Holt das Maximum aus der PS5: Mit dem TCL T8A könnt ihr die volle Power aus der PlayStation 5 und der Xbox Series X herausholen. Er bietet nämlich ein 144Hz-Display und HDMI 2.1, sodass mit den Konsolen bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Die vollen 144 fps könnt ihr allerdings nur am PC ausnutzen, und auch dort nur mit der entsprechenden Grafikkarte.

Google TV mit Sprachsteuerung: Um den App-Support braucht ihr euch ebenfalls keine Sorgen zu machen. Der TCL T8A Smart-TV verwendet nämlich Google TV als Betriebssystem und unterstützt deshalb so gut wie alle größeren Streaming-Dienste. Auch Sprachsteuerung wird unterstützt, und zwar ganz ohne Fernbedienung über ein direkt in den Fernseher integriertes Mikrofon, das sich aber natürlich auch abschalten lässt.

