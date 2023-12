Über 800€ Rabatt: 75 Zoll QLED 4K-TV mit 144Hz im Amazon Weihnachtsangebot schnappen

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen 75 Zoll QLED 4K-TV zum Schnäppchenpreis sichern.

Falls ihr euch für den Weihnachtsurlaub einen neuen Fernseher gönnen wollt und sowohl Wert auf eine eindrucksvolle Größe als auch auf tolle Gaming-Performance legt, findet ihr bei Amazon das passende Angebot: Dort bekommt ihr jetzt den 75 Zoll großen, mit 144Hz-Display ausgestatteten 4K-Fernseher TCL T8A für nur 1222€ statt 2099€ (UVP) und somit stolze 877€ günstiger. Auch die 55-Zoll-Version gibt es im Angebot, in diesem Fall zahlt ihr nur 659€.

Laut Vergleichsplattformen gab es den Fernseher bislang noch nie günstiger. Der Deal ist übrigens Teil der Last Minute Angebote bei Amazon: Bis zum 22. Dezember könnt ihr haufenweise Schnäppchen abstauben, die euch noch rechtzeitig bis Weihnachten geliefert werden. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bietet der TCL T8A QLED 4K-TV?

Für seinen moderaten Preis hat der QLED-TV TCL T8A eine Menge Features zu bieten.

Hoher Kontrast & Local Dimming: Der TCL T8A ist ein 2023 erschienener 4K-Fernseher am oberen Ende der Mittelklasse. Er bietet hohen Kontrast durch sein VA-Panel und Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, um Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen zu können. Bei teureren Mini-LED-Fernsehern wie dem TCL C839, den ihr bei Amazon gerade ebenfalls im Angebot bekommt, funktioniert das aufgrund der kleineren Leuchtdioden allerdings noch besser.

Dolby Vision & QLED: Ein großer Vorteil des TCL T8A ist seine hohe Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m2, durch die er mit HDR10+ oder Dolby Vision für leuchtende Farben sorgen kann. Zum Vergleich: Low-Budget-Fernseher schaffen oft nicht mal 300 cd/m2, weshalb sie HDR nicht richtig ausnutzen können. Zusätzlich wird beim TCL T8A die Farbdarstellung noch durch eine QLED-Filterschicht verbessert, wie man sie auch bei teuren Samsung-TVs bekommt.

HDMI 2.1 & 144Hz: Fürs Gaming ist der TCL T8A hervorragend geeignet. Er unterstützt HDMI 2.1 und Bildwiederholraten von bis zu 144Hz. Mit der PS5 oder der Xbox Series X sind bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt, durch Letzteres schaltet der TV beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten. Er dürfte aber wie beim ähnlichen, in Nordamerika erschienenen TCL Q7 bei sehr niedrigen 6 bis 7 ms liegen.

