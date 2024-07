Nur noch diese Woche: Neuen 75 Zoll QLED 4K-TV mit 144Hz zum Spitzenpreis abstauben!

Der QLED 4K-Fernseher Hisense E77NQ mit 75 Zoll bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, vor allem im aktuellen Sonderangebot.

Ihr wollt einen neuen 4K-Fernseher, der ein großes Display mit guter Bildqualität sowie toller Gaming-Performance verbindet und trotzdem nicht viel kostet? Dann solltet ihr dieses Angebot nicht verpassen: Bei Otto könnt ihr gerade den erst kürzlich erschienenen QLED 4K-TV Hisense E77KQ Pro in der Größe 75 Zoll stolze 670€ günstiger im Vergleich zum UVP abstauben. Durch eine Cashback-Aktion könnt ihr sogar noch 100€ zurückbekommen.

Den Rabatt bei Otto könnt ihr euch zwar theoretisch noch bis Ende des Monats sichern, falls der Fernseher nicht schon vorher ausverkauft ist. Um die 100€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den 4K-TV aber spätestens bis zum 14. Juli kaufen und bis zum 14. August auf der Hisense-Aktionsseite registrieren.

Hisense E77KQ Pro: Was kann der QLED-4K-Fernseher mit 144Hz?

Für seinen Preis bietet der 4K Smart-TV Hisense E77NQ Pro eine beeindruckende Liste an Features.

Der Hisense E77NQ Pro ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2024 und bietet für seinen Preis eine erstaunlich gute Bildqualität. Das liegt nicht allein an der QLED-Technik, die durch eine zusätzliche Filterschicht mit Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Der E77NQ Pro verfügt auch über Full Array Local Dimming (FALD). Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln reguliert wird.

Durch FALD kann der 4K Smart-TV Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen als gewöhnliche Fernseher, außerdem wird so der Kontrast erhöht. Ohne FALD ist der Kontrast des Hisense E77NQ Pro allerdings nicht sonderlich hoch, da die 75-Zoll-Version ein IPS-ADS-Panel verwendet. Dafür bleibt die Bildqualität auch bei schrägem Blickwinkel stabil, was den Fernseher gut geeignet macht für Filmabende in der Gruppe, bei denen nicht jeder direkt vor dem Bildschirm sitzt.

Features wie 144Hz und VRR sorgen beim Hisense E77NQ Pro für ein besseres und flüssigeres Gaming-Erlebnis.

Im Gegensatz zum gewöhnlichen Hisense E77NQ mit seinen 60Hz verfügt die Pro-Variante über ein 144Hz-Display. Gerade bei großen 4K-Fernsehern ist eine hohe Bildwiederholrate wichtig, um schnelle Bewegungen flüssig darzustellen und zu verhindern, dass Gegenstände mit jedem neuen Bild deutlich sichtbar ein paar Zentimeter vorwärts hüpfen. Gerade bei Sportübertragungen und natürlich beim Gaming profitiert ihr davon enorm.

Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dank HDMI 2.1 die maximale Leistung von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Durch VRR wird die Framerate des Fernsehers an jene der Konsole angepasst, durch ALLM wird zudem beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus geschaltet, der die geringste Latenz bietet. Der Input Lag ist sehr niedrig, bei 144Hz könnt ihr mit rund 5 ms und bei 120Hz mit unter 6 ms rechnen. So könnt ihr stets schnell reagieren.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: