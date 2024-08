75 Zoll QLED-TV mit 144Hz im Angebot: Top-4K-Fernseher für Filme, Sport und Gaming jetzt zum Sparpreis schnappen!

Durch Features wie QLED, 144Hz und FALD macht der 4K Smart-TV TCL T8B sowohl beim Gaming als auch bei Sportübertragungen und Filmabenden eine gute Figur.

QLED, FALD, 144Hz und sogar noch ein 75 Zoll großes Display: Bei Amazon könnt ihr gerade einen 4K Smart-TV günstig abstauben, der für seinen Preis eine erstaunliche Menge an Features bietet und deshalb für Filme, Sportübertragungen und fürs Gaming gleichermaßen gut geeignet ist. Der aus 2024 stammende TCL 75T8B ist momentan sogar stolze 200€ günstiger als sein Vorgänger aus 2023, der TCL 75T8A. Hier kommt ihr direkt zum Sonderangebot:

Alternativ findet ihr den Fernseher gerade übrigens auch bei Otto zum Schnäppchenpreis. Dort kommt ihr in der Theorie sogar noch ein paar Cent günstiger weg, wenn ihr unterhalb der Preisanzeige auf „Jetzt 15% Extra sparen“ klickt. Allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu, sodass unterm Strich Amazon doch etwas günstiger ist.

Der TCL T8B: Allround-4K-Fernseher mit toller Preis-Leistung

QLED ist längst nicht das einzige herausstechende Feature, das ihr beim 4K-TV TCL T8B bekommt. 144Hz, FALD und die hohe Helligkeit sind sogar noch wichtiger.

Eines der Highlights des TCL T8B ist natürlich das 144Hz-Display, das für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen sorgt, was vor allem für Sportübertragungen und fürs Gaming relevant ist. Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr dank HDMI 2.1 das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen. Für die vollen 144 FPS braucht ihr einen Gaming-PC mit hochwertiger Grafikkarte.

Was die Bildqualität angeht, ist der TCL T8B am oberen Ende der Mittelklasse einzuordnen. Zu seinen Vorzügen gehören die QLED-Technik, die mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht für eine verbesserte Farbdarstellung sorgt, und seine hohe Spitzenhelligkeit von rund 1.000 cd/m2. Damit wird der Fernseher etwa drei- bis viermal so hell wie 4K-TVs der unteren Preisklasse, was dafür sorgt, dass er HDR besser ausnutzen und leuchtende Farben auf den Bildschirm bringen kann.

Dank des Google TV-Betriebssystems braucht ihr euch beim TCL T8B auch über den App-Support keine Sorgen zu machen.

Durch sein VA-Panel erreicht der TCL T8B zudem einen vergleichsweise hohen Kontrast, der durch Full Array Local Dimming (FALD) sogar noch weiter erhöht wird. Bei FALD wird der Bildschirm in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Dadurch können Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser ausgenutzt werden als bei gewöhnlichen Fernsehern. Das ist gerade bei Filmen oft ein großer Vorteil.

Mit teuren Mini-LED- oder OLED-Displays kann der TCL T8B in dieser Hinsicht trotzdem nicht ganz mithalten, weshalb er den Sprung in die High-End-Klasse nicht schafft. Für seinen Preis hat er trotzdem eine Menge zu bieten und ist ein toller Allround-4K-TV, der von Filmen über Spiele bis hin zu Live-Sport stets gute bis sehr gute Leistung bietet. Aktuell bekommt ihr den QLED-Fernseher in der Größe 75 Zoll bei Amazon für nur 999€:

