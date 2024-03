75 Zoll QLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 144Hz im Amazon Oster-Angebot schnappen

Für wenige Tage gibt's bei Amazon diesen 75 Zoll QLED 4K-TV zum bisher günstigsten Preis.

Großes Display, gutes Bild, tolle Gaming-Performance: Durch die Amazon Oster-Angebote könnt ihr gerade einen 4K-Fernseher, der all diese Eigenschaften auf sich vereint, günstig abstauben. Den 75 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten QLED-TV TCL T8A bekommt ihr nämlich gerade für nur 999€ - ein hervorragender Preis für einen Fernseher mit seinen Features. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie zuvor so günstig.

Die Amazon Oster-Angebote laufen noch bis zum 25. März, gerade die begehrtesten Deals könnten aber natürlich schon früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht bis zur letzten Minute warten.

Neben dem TCL T8A und vielen weiteren 4K Smart-TVs findet ihr unter den Angeboten beispielsweise auch günstige Handys, VR-Headsets und die PS5 Slim. Hier geht’s zur Übersicht:

Was kann der TCL T8A QLED 4K-TV?

Die Größe des TCL T8A ist mit 75 Zoll schon recht eindrucksvoll, aber noch viel mehr beeindruckt er durch seine Qualität.

Der TCL T8A, der eine Variante des TCL C745 ist, bietet für seinen moderaten Preis eine Menge Features. Gerade als Gaming-Fernseher für PS5 und Xbox Series X ist er eine hervorragende Wahl, aber auch beim Filmeschauen liefert er eine gute Leistung ab. Hier seine wichtigsten Eigenschaften:

Tolle Farben: Eines der Top-Features ist die QLED-Technik, die ähnlich wie bei teuren Samsung-TVs durch Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Außerdem bietet der T8A eine hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 cd/m2, durch die die HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR10+ für besonders leuchtende Farben sorgen können. Zum Vergleich: Low-Budget-TVs schaffen meist nur circa 300 cd/m2.

Die Menge an Features, die der QLED-TV TCL T8A für seinen Preis bietet, ist ziemlich beeindruckend.

Hoher Kontrast & FALD: Da er ein VA-Panel verwendet, bietet der TCL T8A ohnehin schon einen recht hohen Kontrast. Dieser wird weiter erhöht durch Full Array Local Dimming: Der Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Das sorgt für eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

Gaming mit bis zu 144Hz: Der TCL T8A verfügt über HDMI 2.1 und über ein 144Hz-Display. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich, am PC könnt ihr die vollen 144 fps aus dem Fernseher herausholen. Der Input Lag ist niedrig, sodass schnellen Reaktionen in Spielen nichts im Wege steht. Dank VRR werden die Framerates des TVs und der Konsole aneinander angepasst, was Screen Tearing verhindert.

