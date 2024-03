75 Zoll QLED-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher nur bis Donnerstag im Amazon-Angebot schnappen

Den 75 Zoll großen TCL C641 QLED-TV gibt 's nur für wenige Tage günstig bei Amazon.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 75 Zoll großen QLED 4K-Fernseher günstig im Angebot bekommen: Für den TCL 75C641 QLED bezahlt ihr jetzt nur noch 849,89€. Laut Vergleichsplattformen war er noch nie zuvor so günstig, der bisherige Bestpreis waren 939€. Auf Amazons Produktseite werden zwar noch 995,89€ angezeigt, wenn ihr aber das kleine Kästchen neben „Coupon“ anklickt, werden euch an der Kasse 146€ abgezogen.

Der Coupon ist nur noch bis zum 14. März, also bis Donnerstag, gültig. Neben der 75-Zoll-Version könnt ihr übrigens auch die kleineren Varianten in 43 und 50 Zoll des TCL QLED C641 durch einen Coupon günstiger bekommen:

Beachtet dabei bitte: Obwohl die Coupons offiziell noch ein paar Tage gültig sind, können sich die Preise der 4K Smart-TVs jederzeit ändern.

Was kann der TCL QLED C641 4K-TV?

Der TCL QLED C641 mit 75 Zoll hat mehr als nur einen großen Bildschirm zu bieten.

QLED & guter Kontrast: Der TCL C641 ist ein guter 4K-Fernseher der unteren Mittelklasse. Von noch günstigeren 4K-TVs hebt er sich unter anderem durch die QLED-Technik ab, die für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Außerdem bietet sein VA-Display vergleichsweise hohen Kontrast. Mit Mini-LED- oder gar OLED-TVs kann er aber nicht mithalten.

Google TV: Außerdem punktet der TCL QLED C641 durch das Google-TV-Betriebssystem, das für einen umfangreichen App-Support und eine Menge Funktionen sorgt. Fast alle einigermaßen bekannten Streaming-Dienste werden unterstützt.

Der TCL QLED C641 4K-TV bietet trotz des niedrigen Preises eine Menge Features.

120Hz, aber nicht bei 4K: TCL verspricht außerdem Gaming in 4K. Das stimmt aber nur mit Einschränkungen, denn der TCL C641 ist eigentlich ein 60Hz-Fernseher. Zwar bietet er in den Größe ab 55 Zoll den sogenannten 120Hz Game Accelerator. Dieser schraubt die Bildrate jedoch nur so hoch, indem er zugleich die vertikale Auflösung halbiert. Wenn ihr echtes Gaming mit 4K 120 fps oder sogar 144 fps wollt, solltet ihr euch den Konkurrenten Hisense E7KQ Pro ansehen.

Niedriger Input Lag: Von diesem Makel abgesehen ist der TCL C641 durchaus gut fürs Gaming geeignet. Der niedrige Input Lag sorgt dafür, dass ihr schnell reagieren könnt und in rasanten Multiplayer-Matches keinen Nachteil habt. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

