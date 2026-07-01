77 Zoll 4K-TV-Monstrum jetzt bei MediaMarkt im Angebot sichern

Mega-Angebot bei MediaMarkt: Einen Samsung 4K-TV mit überragenden 77 Zoll könnt ihr euch jetzt zum Vorteilspreis sichern.

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Elias Mohr
01.07.2026 | 15:45 Uhr


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Mir fallen gerade keine passenden Worte für diesen Monster-4K-TV ein, euch vielleicht? Mir fallen gerade keine passenden Worte für diesen Monster-4K-TV ein, euch vielleicht?

Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft inzwischen aus dem Turnier ausgeschieden ist, bei MediaMarkt könnt ihr euch nach wie vor starke Rabatte zur WM sichern. Zum Beispiel diesen 4K-TV von Samsung mit gigantischen 77 Zoll und OLED-Display für richtig scharfe Bilder in einem kinogleichen Format.

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OLED-Displays: Warum ihnen die Zukunft gehören könnte

Egal, ob es um Gaming-Monitore oder Fernseher geht: OLED ist zu einem wichtigen Faktor geworden. Zwar sind Displays mit dieser Technologie oft kostspieliger, aber ihr werdet dafür mit einem deutlich schärferen und vor allem kontrastreicheren Bild belohnt.

Doch was macht OLED konkret? Der Unterschied ist recht einfach: Bei dieser Art von Bildschirm kann jedes einzelne Pixel selbständig leuchten und auch ein- und ausgeschaltet werden. Bei anderen Bildschirmen leuchten die einzelnen Pixel nicht selbständig, sondern werden von einer Hintergrundbeleuchtung angestrahlt.

Solche leuchtenden Farben bekommt ihr nur auf einem OLED-Display zu Gesicht. Solche leuchtenden Farben bekommt ihr nur auf einem OLED-Display zu Gesicht.

Das heißt für euch in der Praxis, das OLED-Monitore ein deutlich tieferes Schwarz erzeugen können, das sie das Licht komplett ausschalten können, anstatt es nur herunter zu dimmen. Das führt zu einem immensen Kontrast, der sich auf den gezeigten Bildern deutlich bemerkbar macht. Um es wirklich kurz zu machen: Wenn ihr einen Fernseher mit maximaler Bildqualität haben wollt, dann solltet ihr auf OLED setzen.

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Was der Samsung S90F als 4K-OLED-TV drauf hat

Samsung macht bei diesem Fernseher definitiv keine halben Sachen: Neben dem fortschrittlichen Display wird auch eine Menge mehr dafür getan, das Bild so weit es geht zu optimieren. Etwa durch einen Prozessor, der mit KI-Unterstützung in Echtzeit Verbesserungen am Bild vornimmt und nebenbei sogar aus dem Sound noch etwas herauskitzelt.

Macht auch beim Gaming eine gute Figur

Auch eure Konsole sollte sich blendend mit diesem TV verstehen. Schließlich ist die Bildwiederholrate mit 144 Hz hoch angesetzt. So sehen selbst rasante Bewegungsabläufe in Shootern oder schnellen Action-RPGS wunderschön flüssig und elegant aus. Auch VRR wird unterstützt, ihr müsst euch also keine Sorgen um hässliches Screen-Tearing machen.

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