77 Zoll LG OLED 4K-TV im Angebot: Jetzt riesigen Fernseher mit 120Hz zum Top-Preis bei Amazon sichern

Bei Amazon gibt's jetzt einen 77 Zoll großen OLED 4K-TV im Angebot. Durch eine LG-Aktion bekommt ihr noch 400€ zurückerstattet.

Die perfekte Kombination aus riesigem Display und toller Bildqualität: Bei Amazon könnt ihr jetzt den 77 Zoll großen OLED 4K-TV LG OLED 77C37 günstig im Sonderangebot bekommen: Ihr zahlt nur noch 2499€ für den 2023 mit einer UVP von 5299€ erschienenen Fernseher. Das ist ohnehin schon ein günstiger Preis, es kommt aber noch besser: Durch eine parallel laufende LG-Aktion könnt ihr 400€ zurück bekommen, sodass ihr effektiv nur noch 2099€ bezahlt.

Amazon mach keine Angaben dazu, wie lange es den LG OLED C37 noch so günstig gibt. Um den Cashback-Betrag gutgeschrieben zu bekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 17. März kaufen und bis zum 31. März auf der Aktionsseite von LG registrieren.

LG OLED C37 mit 77 Zoll: Was kann der riesige 4K Smart-TV?

Mit dem 77 Zoll großen LG OLED C37 bekommt ihr nicht nur einen riesigen Bildschirm, sondern auch sehr hohe Bildqualität.

Perfektes Schwarz und hoher Kontrast: Der LG OLED C37 bietet natürlich den hohen Kontrast, den man von einem OLED-TV erwarten kann. OLED-Displays verfügen über selbstleuchtende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie nahezu perfektes Schwarz liefern und Szenen mit sowohl hellen als auch dunklen Bildteilen besser darstellen als alle anderen Fernseher.

Mehr Helligkeit und leuchtende Farben: Was den LG OLED C37 von vielen anderen OLED 4K-Fernsehern abhebt, ist sein Evo-Panel. Dieses ermöglicht eine höhere Spitzenhelligkeit, was unter anderem wichtig ist, um mit HDR für kräftig leuchtende Farben sorgen zu können. Außerdem besitzt der C37 im Vergleich zur A- und B-Reihe von LG den stärkeren Prozessor, was etwa beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft.

Fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X ist der LG OLEd C37 4K-TV bestens geeignet.

Gaming mit 4K 120 fps: Fürs Gaming ist der LG OLED C37 hervorragend geeignet. Er bietet ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 oder der Xbox Series X könnt ihr also bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen. Der Input Lag ist mit 5 bis 6 ms sehr niedrig, was für fast verzögerungsfreies Gaming sorgt und euch gerade in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil verschafft. Auch VRR wird unterstützt und verhindert Screen Tearing.

