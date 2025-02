77 Zoll OLED-Fernseher jetzt 63% reduziert: Einen so großen 4K-TV mit Top-Bildqualität gibt’s nicht jeden Tag so günstig!

Wenn ihr euch diesen 77 Zoll große LG OLED 4K-Fernseher günstig schnappen wollt, ist jetzt der Zeitpunkt dafür!

Wenn ihr euch endlich auch einen hochwertigen OLED 4K-Fernseher zulegen und bei der Gelegenheit auch gleich noch für echtes Kino-Feeling durch einen gewaltigen Bildschirm sorgen wollt, könnt ihr euch jetzt über eBay ein Schnäppchen sichern. Dort gibt es nämlich den LG OLED B42 mit 77 Zoll jetzt rund 63 Prozent günstiger im Vergleich zum UVP, mit dem Code HERZBLATT könnt ihr dabei 30€ extra sparen:

Statt 4499€ (UVP) zahlt ihr so nur noch schlappe 1669€, was ein toller Preis für einen 4K-Fernseher mit so großem Bildschirm und so hoher Bildqualität ist. Der Verkäufer ist der größere Elektronikhändler Talk Point mit 98,8 Prozent positiven Rezensionen auf eBay bei fast einer Million verkauften Artikeln.

Falls ihr hier zu spät kommen und der Fernseher schon ausverkauft sein sollte, könnt ihr euch bei einem anderen eBay-Händler übrigens gerade stattdessen den fast identischen LG OLED B49 fast genauso günstig sichern. In diesem Fall zahlt ihr 1709€, wenn ihr den CODE POWEREBAY3 benutzt:

Was ist so toll an OLED-Fernsehern?

OLED-TVs sind gegenüber gewöhnlichen 4K-Fernsehern klar im Vorteil, vor allem bei Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen.

OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel und brauchen daher keine Hintergrundbeleuchtung. Dadurch können sie unendlich hohen Kontrast und tiefes, perfektes Schwarz erreichen, während bei anderen Fernsehern die Leuchtdioden im Hintergrund stets durch den Farbfilter im Vordergrund hindurch scheinen. Außerdem wird bei OLED-TVs die Helligkeit jedes Pixels einzeln reguliert, weshalb sie viel anpassungsfähiger sind.

Die Vorteile von OLED-Fernsehern sind insbesondere dann sehr deutlich zu erkennen, wenn ihr bei Fernsehabenden in dunklen Räumen vergleichsweise dunkle Szenen seht. Während hier bei gewöhnlichen LCD-Fernsehern der ganze Bildschirm grau wirkt, sind bei OLED-Fernsehern die schwarzen Flächen wirklich schwarz und helle Stellen stechen viel besser hervor, sodass ihr mehr erkennen könnt.

Wie schneidet der LG OLED B42 im Vergleich zu anderen OLED 4K-TVs ab?

Der neue Alpha-8-Prozessor des LG OLED B4 sorgt für noch mehr Power für die Verwendung von Bildverbesserungsprogrammen.

Der LG OLED B42 ist einer von LGs günstigsten OLED 4K-Fernsehern aus 2024, schneidet im Vergleich zu vielen anderen OLED-TVs seiner Preisklasse aber trotzdem gut ab. Die Spitzenhelligkeit ist mit knapp 700 cd/m2 hoch genug, um mit HDR strahlende Farben bieten zu können, und der Bildprozessor ist durch den neuen Alpha 8 gegenüber dem B3 aus dem Vorjahr nochmal deutlich stärker geworden.

Im Vergleich zu teureren LG-Modellen aus 2024 wie dem C4 und dem G4 ist der Bildprozessor des B42 dennoch etwas schwächer und auch die Spitzenhelligkeit fällt geringer aus, da der B42 kein Evo-Panel besitzt. In der Praxis muss man allerdings meist schon sehr genau hinschauen, um den Unterschied zu erkennen, weshalb der Aufpreis sich wirklich nur für diejenigen unter euch mit höchsten Ansprüchen an die Bildqualität lohnt.

Was taugt der LG OLED B42 fürs Gaming mit PS5 & Xbox?

Der LG OLED B4 4K-Fernseher bietet nicht nur die richtige Hardware für höchsten Gaming-Genuss, sondern mit dem Game Optimizer auch die richtige Software, um Feintuning zu betreiben.

Fürs Gaming ist der LG OLED B42 sehr gut geeignet, da er sowohl über ein 120Hz-Display als auch über HDMI 2.1 verfügt. Mit dem teureren LG OLED C4 könntet ihr zwar sogar 144Hz bekommen, mit der PS5 und der Xbox Series X ist aber ohnehin bei 120Hz und 4K-Auflösung Schluss.

Ebenfalls wichtig: Der Input Lag des LG OLED B42 fällt mit knapp 6 ms sehr niedrig aus. Das bedeutet, dass eure Eingaben vom Fernseher nahezu sofort umgesetzt werden können und ihr mit bloßem Auge keine Verzögerung bemerkt. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet, und dank VRR wird die Framerate mit der Konsole synchronisiert und Screen Tearing verhindert.