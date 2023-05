77 Zoll OLED TV im Angebot: LG 4K Smart TV mit 120 Hz jetzt günstig wie zum Black Friday bei Amazon

Den LG OLED CS9 bekommt ihr jetzt bei Amazon in stolzen 77 Zoll günstig im Angebot.

Ihr sucht nach einem neuen Fernseher und wollt das Gesamtpaket aus hervorragendem Bild, toller Gaming-Performance und riesigem Bildschirm? Dann hat Amazon das passende Angebot für euch. Dort bekommt ihr jetzt nämlich den 4K Smart TV LG OLED CS9 mit eindrucksvollen 77 Zoll für die Hälfte der UVP und damit für 2399€. Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie, zuletzt war es im Black Friday Sale 2022 zu diesem Preis zu bekommen.

Falls 77 Zoll euch doch etwas zu groß sind, könnt ihr den LG OLED CS9 bei Amazon übrigens auch in den Größen 55 und 65 Zoll im Angebot bekommen. Auch diese Versionen gibt es laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo günstiger.

Mehr günstige OLED-TVs: LG Week bei MediaMarkt

Auch bei MediaMarkt gibt es gerade günstige 4K Smart TVs von LG.

Bis zum 17. Mai könnt ihr übrigens auch in der LG Week bei MediaMarkt preiswerte 4K Smart TVs abstauben. Neben hochwertigen OLED-Fernsehern findet ihr hier auch günstigere NanoCell- oder QNED-TVs. Der LG OLED CS9 mit 77 Zoll ist hier zwar etwas teurer als bei Amazon, aber bei vielen anderen Modellen ist MediaMarkt genauso günstig oder günstiger als der Konkurrent. Hier eine kleine Auswahl:

Wie gut ist der LG OLED CS9?

Der LG OLED CS9 bietet tolles Kino-Feeling und ist auch fürs Gaming hervorragend geeignet.

Tolles Bild: Der LG OLED CS9 bietet eine hervorragende Bildqualität, die er vor allem der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast verdankt. Im Vergleich zu anderen LG OLED-TVs aus 2022 ordnet er sich qualitativ zwischen dem B2 und C2 ein. Zwar fehlt ihm das Evo-Panel des C2, weswegen er dessen hohe Spitzenhelligkeit nicht ganz erreicht. Er hat aber den gleichen schnellen Bildprozessor wie der C2 und ist deshalb dem B2 überlegen.

Gaming mit 120 fps: Fürs Gaming ist der LG OLED CS9 bestens geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen für Anschlüssen. Dadurch könnt ihr mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung erreichen. Der Input Lag liegt bei sehr niedrigen 6 ms, was gerade in schnellen Multiplayer-Spielen von Vorteil ist. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.