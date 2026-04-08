8€ statt 50€: Exklusives Switch-Spiel jetzt zum absoluten Spottpreis abstauben!

Günstiger als jetzt hat es dieses Switch-Spiel laut Vergleichsplattformen noch nie gegeben.

Gerade könnt ihr bei MediaMarkt ein großes Switch-Spiel zum Schnäppchenpreis abstauben: Den Exklusivtitel bekommt ihr jetzt 84 Prozent günstiger, statt 49,99€ bezahlt ihr somit nur noch schlappe 7,99€. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich dabei um den besten Preis aller Zeiten. Hier findet ihr das Top-Angebot:

Ein offizielles Ablaufdatum für den Deal gibt es übrigens nicht. Vermutlich versucht MediaMarkt schlicht, seine letzten Restexemplare des Spiels loszuwerden, weshalb das Angebot wohl so lange laufen wird, bis diese vergriffen sind. Übrigens gibt es bei MediaMarkt gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstiger, hier eine Auswahl:

Solo-Kampagne & Multiplayer für 30 Personen: Das bietet das günstige Switch-Spiel!

In diesem exklusiven Switch-Spiel entdeckt ihr die Geheimnisse des Ozeans.

Bei dem günstigen Switch-Exklusivspiel handelt es sich um Endless Ocean: Luminous, das euch die Geheimnisse des Ozeans erforschen lässt. Ihr taucht hinab zum Meeresgrund, wo ihr über 500 Arten von Lebewesen beobachtet, von kleinen Schildkröten bis hin zu riesigen Walen. Neben seiner reichen Tier- und Pflanzenwelt hält der Ozean noch einige weitere Überraschungen bereit, darunter Schiffswracks, alte Ruinen und sogar den einen oder anderen Schatz.

Endless Ocean: Luminous bietet einen Singleplayer-Modus mit einer eigenen Story-Kampagne, in der es darum geht, den sogenannten Baum der Meere zu retten. Die größere Langzeitmotivation bietet allerdings der Online-Multiplayer, in dem bis zu 30 Personen gemeinsam zu Forschungsexpeditionen in unbekannten Gebieten aufbrechen. Hier besteht die besondere Herausforderung in der Kommunikation, die wie bei echten Tauchgängen über Gesten erfolgt.

1:13 In diesem Unterwasser-Spiel erkundet ihr gemeinsam den Ozean und entspannter wird's nicht

Autoplay

Selbst im Multiplayer bleibt Endless Ocean: Luminous jedoch eine ruhige und teilweise schon fast meditative Spielerfahrung. Wer also nach Action oder auch nur nach anspruchsvollem Gameplay sucht, wird mit diesem Spiel nicht glücklich werden. Wer hingegen Spaß am Entdecken hat, eine Faszination für die Welt der Meere verspürt oder einfach nur nach Entspannung sucht, kann zum jetzigen Preis mal einen Blick riskieren.