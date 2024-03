Nur bis morgen: 83 Zoll LG OLED 4K-TV günstig wie nie dank 4500€ Rabatt!

Den beeindruckende 83 Zoll großen OLED-Fernseher LG C31 gibt's nur noch bis morgen mit 4500€ Rabatt im Vergleich zur UVP.

Nur noch bis morgen könnt ihr euch bei MediaMarkt einen riesigen OLED 4K-Fernseher zum Top-Preis sichern. Den 83 Zoll großen LG OLED C31 bekommt ihr jetzt für nur noch 2699€! Das ist zwar noch immer eine hübsche Stange Geld, aber nicht viel im Vergleich zur ursprünglichen UVP von 7199€. Tatsächlich gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie zuvor so günstig. Hier geht's zum Deal:

Der Fernseher ist übrigens nur deshalb so stark reduziert, weil es sich um einen Restposten handelt, den MediaMarkt derzeit im Outlet-Sale verkauft. Wenn die letzten verbliebenen Exemplare erst vergriffen sind, dürfte dieser 4K Smart-TV also nicht noch einmal so günstig zu bekommen sein.

Der LG OLED C31 4K Smart-TV: Tolles Bild & hervorragende Gaming-Performance

Hoher Kontrast & perfektes Schwarz: Der LG OLED C31 ist ein 4K Smart-TV aus 2023, der schon aufgrund der OLED-Technik eine hervorragende Bildqualität bietet. OLED-Fernseher verfügen über selbstleuchtende Pixel, weshalb sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Dadurch können sie nahezu perfektes Schwarz darstellen und fast unendlich hohen Kontrast erreichen.

Der 4K-TV LG OLED C31 bietet nicht nur ein tolles Bild, sondern ist auch hervorragend fürs Gaming geeignet.

HDR & starker Prozessor: Im Vergleich zu vielen normalerweise günstigeren OLED-TVs wie beispielsweise der A- und B-Reihe von LG zeichnet sich der C31 durch sein Evo-Panel aus, das eine höhere Spitzenhelligkeit bietet. Diese wiederum sorgt dafür, dass HDR besser ausgenutzt und leuchtende Farben auf den Bildschirm zaubern werden können. Außerdem hat er den stärkeren Prozessor als die B-Reihe, was unter anderem beim Upscaling niedrig aufgelöster Inhalte hilft.

Gaming mit 4K & 120Hz: Fürs Gaming ist der LG OLED C31 bestens geeignet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Ihr könnt aus der PS5 und der Xbox Series X also das Maximum von bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung herausholen. Der Input Lag liegt bei weniger als 6 ms, wodurch ihr in Spielen schnell reagiren könnt. VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich ebenfalls unterstützt.

App-Support und Steuerung durch „Magie“: Auch fürs Streaming seid ihr mit dem LG OLED C31 gut ausgerüstet. Das WebOS-Betriebssystem bietet einen guten App-Support und unterstützt die allermeisten größeren Streaming-Dienste. Seit Kurzem ist endlich auch der Anime-Abodienst Crunchyroll dabei. Außerdem wird die Magic Remote-Fernbedienung mitgeliefert, durch die ihr den Fernseher steuern könnt, indem ihr wie mit einem Laserpointer auf den Bildschirm zeigt.

Weitere günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: