85 Punkte im Test: Dieses Survival-Horrorspiel ist ein Atmosphäre-Hammer und jetzt günstig!

Wenn ihr Lust auf einen postapokalyptischen PS5-Shooter mit packender Gruselatmosphäre habt, ist dieses PS5-Spiel genau das Richtige für euch.

Eines unserer größten Grusel-Highlights aus dem letzten Jahr könnt ihr euch jetzt günstig schnappen: Durch die frühen Prime-Day-Angebote kostet die PS5-Version des postapokalyptischen Survival-Horrorspiels bei Amazon jetzt nur noch die Hälfte dessen, was ihr derzeit im PlayStation Store bezahlen müsstet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Wie üblich bei Prime-Day-Angeboten ist der Deal nur für Prime-Mitglieder verfügbar. Übrigens gibt es durch die frühen Prime Day Deals aktuell auch noch einige weitere PS5-Highlights günstiger. Hier ein paar Beispiele:

Postapokalypse und Zeitreisen: Das ist das Horrorspiel-Highlight für PS5!

Die geheimnisvolle Postapokalypse von Cronos: The New Dawn bietet eine packende Atmosphäre.

Bei dem günstigen Horrorspiel-Highlight handelt es sich um Cronos: The New Dawn, das jüngste Spiel des Studios Bloober Team, das unter anderem mit Layers of Fear und dem Silent Hill 2 Remake bereits für Aufsehen im Grusel-Genre gesorgt hat. Diesmal werden wir in einer schweren Rüstung, die an Dead Space erinnert, in eine finstere, trostlose Postapokalypse im Polen der Zukunft geschickt.

Unsere Mission ist es, Risse im Raum-Zeit-Gefüge aufzuspüren und diese zu nutzen, um in die 1980er zu reisen, dort die Ursache der Katastrophe zu erforschen und die Dinge vielleicht doch noch irgendwie in Ordnung zu bringen. Dabei bekommen wir es jedoch mit bizarren Monstern zu tun, die sogar die Leichen anderer Monster absorbieren und dadurch noch gefährlicher werden können, wenn wir sie nicht davon abhalten.

15:56 Cronos: The New Dawn - Test-Video zum neuen Horror-Shooter im Stil von Dead Space

Autoplay

Glücklicherweise stehen uns diverse Schusswaffen zur Verfügung, um es mit ihnen aufzunehmen. Die Munition ist allerdings eng begrenzt, ganz im klassischen Survival-Horror-Stil. Um mehr zu finden, müsst ihr die Umgebung genau erkunden. Das solltet ihr jedoch ohnehin tun, denn die packende Atmosphäre der endzeitlichen Welt mit ihren vielen Spuren früherer Bewohner, vom zerstörten Panzer bis zum zurückgelassenen Spielzeug, ist eine der großen Stärken des Spiels.

Ein weiteres Highlight sind die zahlreichen Science-Fiction-Gadgets, die immer wieder Abwechslung ins Gameplay bringen, von Gravitationsstiefeln, mit denen wir an Wänden laufen, bis zum Zeitmanipulationsstrahl, mit dem wir Gegenstände in ihren vorapokalyptischen Zustand versetzen. Wir hatten im Test jedenfalls viel Spaß mit Cronos, weshalb wir 85 Punkte vergeben haben, und können den Survival-Horror-Shooter allen Fans von Spielen wie Dead Space und Resident Evil nur wärmstens empfehlen.