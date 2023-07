Größer und günstiger geht’s kaum: 85 Zoll 4K-Smart-TV jetzt bei Amazon zum Toppreis schnappen

Bei Amazon gibt's jetzt den 85 Zoll großen Hisense A6EG im Angebot.

Falls ihr nach einem neuen Fernseher sucht und es gerne möglichst groß, zugleich aber auch günstig hättet, dann habt ihr Glück. Bei Amazon könnt ihr nämlich gerade einen 4K-Smart-TV in gigantischen 85 Zoll günstig abstauben. Für den Hisense 85A6EG bezahlt ihr nur noch 1199€ statt 1632,45€, ihr spart also über 400€. So günstig findet ihr dieses Modell laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Hier kommt ihr zum Deal:

Amazon macht bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Es könnte also jederzeit wieder verschwinden.

Falls euch 85 Zoll doch ein bisschen zu viel sind und ihr es gern eine Stufe kleiner und dafür günstiger hättet, könnt ihr übrigens auch zum fast identischen Hisense A6GG in der Größe 75 Zoll greifen. Auch in diesem Fall ist Amazon laut Vergleichsplattformen der günstigste Anbieter, der Preis liegt bei nur 799€:

Wie gut ist der Hisense A6EG?

Für seinen Preis bietet der Hisense A6EG sowohl beim Gaming als auch bei Filmen eine gute Leistung, aber mit ein paar Einschränkungen müsst ihr leben.

Bei 85 Zoll hoher Kontrast: Obwohl der Hisense A6EG ein 4K-Fernseher der unteren Preisklasse ist, macht gerade die 85-Zoll-Version bei der Bildqualität eine gute Figur. Das liegt daran, dass sie im Gegensatz zu einigen der kleineren Varianten ein kontrastreiches VA-Panel benutzt. Trotzdem muss man natürlich mit einigen Kompromissen leben. So ist die maximale Helligkeit nicht sehr hoch, weshalb HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann wie bei teuren Fernsehern.

Niedriger Input Lag, aber 60Hz: Wie alle günstigen 4K-TVs bietet der Hisense A6EG lediglich ein 60Hz-Display. Richtiges HDMI 2.1 gibt es also nicht und ihr bleibt auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Davon abgesehen ist der Hisense A6EG aber ein guter Gaming-Fernseher. Der Input Lag beträgt lediglich 10 bis 11 ms bei 60Hz und dank ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

