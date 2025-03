85 Zoll 4K-TV zum Bestpreis im Amazon-Angebot: Keinen anderen Fernseher dieser Größe bekommt ihr so günstig!

Durch ein Amazon-Angebot ist dieser 4K-Fernseher aktuell der günstigste 85-Zoll-TV in deutschen Shops.

Ihr wollt auf einen größeren Fernseher umsteigen? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Amazon könnt ihr gerade den 85 Zoll großen 4K-TV TCL V6B zum absoluten Top-Preis abstauben. Nicht nur gab es dieses Modell noch nie günstiger, ihr findet laut Vergleichsplattformen in Deutschland derzeit auch keinen anderen 4K-Fernseher in 85 Zoll oder größer, der so günstig wie dieses Schnäppchen ist:

Wie üblich verrät Amazon nicht, wie lange das Angebot noch laufen wird. Preis und Verfügbarkeit des 4K-Fernsehers können sich also jederzeit ändern.

85 Zoll 4K-Fernseher im Amazon-Angebot: Was kann der Riesen-TV?

Für seinen Preis bietet der 4K-Fernseher TCL V6B ein gutes Bild.

Allzu hoch dürfen eure Erwartungen an den günstigen Riesen-Fernseher natürlich nicht sein, aber dafür, dass er zur unteren Preisklasse gehört, bietet der TCL V6B durchaus gute Bildqualität. In der 85 Zoll-Version setzt der 4K-TV ein VA-Display ein, das einen vergleichsweise hohen Kontrast von 6000:1 ermöglicht. Das genügt natürlich nicht, um an Mini-LED- oder gar OLED-Fernseher heranzureichen, reicht aber doch, um Szenen mit dunklen Bildteilen ordentlich darstellen zu können.

Der TCL V6B setzt außerdem ein Direct-LED-Display ein, das im Vergleich zu vielen vom Rand beleuchteten Edge-Display ein gleichmäßiger ausgeleuchtetes Bild bietet. Um für strahlende Farben sorgen zu können, wird sowohl Dolby Vision als auch HDR10+ unterstützt. Allerdings können Fernseher dieser Preisklasse die HDR-Formate nicht so gut ausnutzen wie teure 4K-TVs, weil ihre Spitzenhelligkeit niedriger ist.

Wie alle 4K-Fernseher aus dem unteren Preisbereich verfügt auch der TCL V6B leider nur über ein 60Hz-Display. Wenn ihr also auf der PS5 oder der Xbox Series X maximal geschmeidige Bewegungen mit 120 FPS erleben möchtet, bleibt euch nichts übrig , als zu einem teureren Fernseher zu greifen.

Der TCL V6B bietet zwar nur ein 60Hz-Display, ist davon abgesehen aber gut fürs Gaming geeignet.

Zwar schaffen die meisten Spiele auf den aktuellen Konsolen nativ ohnehin nicht mehr als 60 FPS bei 4K-Auflösung. Dennoch wäre ein 120Hz-Display gerade bei einem TV dieser Größe durchaus von Vorteil. Immerhin müsst ihr ansonsten keine Kompromisse bei der Gaming-Performance machen. Der Input Lag ist nämlich sehr niedrig, sodass euch beim Spielen keine Eingabeverzögerung ausbremst, und dank ALLM wird automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.

Ein Vorteil des TCL V6B ist außerdem, dass er mit Google TV läuft. Dadurch wird ein umfangreicher App-Support geboten. Neben den großen Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video, Netflix oder Youtube werden auch viele kleinere Services wie der Anime-Streamingdienst Crunchyroll unterstützt. Außerdem bekommt ihr Sprachsteuerung per Google Assistant.