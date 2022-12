85 Zoll Gaming-TV: 4K QLED-Fernseher mit HDMI 2.1 bei Amazon im Angebot

Bei Amazon bekommt ihr jetzt den 85 Zoll großen 4K-Fernseher Samsung QLED Q80A im Angebot, und zwar mit 55 Prozent Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Dadurch kostet er nur noch 1999€ (UVP: 4399€). Das ist natürlich noch immer eine ansehnliche Menge Geld, aber für einen Fernseher dieser Größe und Qualität ist es trotzdem ein Schnäppchen. So günstig bekommt ihr das Modell laut Vergleichsplattformen jedenfalls gerade nirgendwo sonst, das zweitgünstigste Angebot liegt nach Angaben von Idealo bei 2799€.

Das Angebot ist Teil einer Amazon-Aktion mit reduzierten Fernsehern und Soundbars von Samsung und TCL, die ihrerseits Teil der noch bis zum 31. Dezember laufenden Winterangebote zu sein scheint. In dieser Aktion findet ihr auch viele kleinere und günstigere 4K-TVs, aber auch noch viel teurere 8K-Fernseher. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Deals:

Wie gut ist der Samsung QLED Q80A 4K-TV?

Bildqualität: Der Samsung QLED Q80A ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021, der eine für seinen Preis gute Bildqualität bietet. In der 85-Zoll-Version verfügt er über ein kontrastreiches VA-Display, die QLED-Technik sorgt für bessere Farbdarstellung. Zudem bietet der Q80A eine ungefähr dreimal so hohe Spitzenhelligkeit wie Low-Budget-TVs, weshalb er HDR viel besser ausnutzen kann. Im Gegensatz zum günstigeren Samsung Q70A besitzt er Local Dimming, das allerdings nicht so gut funktioniert wie bei den teureren Modellen QN85A und QN90A, die über ein Mini-LED-Display verfügen.

Gaming: Der Samsung Q70A verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1 auf einem Anschluss. Gaming in 4K mit bis zu 120 fps ist mit der PS5 oder der Xbox Series X also möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latenxy Mode) werden unterstützt. Der Input Lag liegt mit 5 bis 6 ms bei 120 Hz und 9 bis 10 ms bei 60 Hz auf einem sehr niedrigen Niveau. Insgesamt ist der Samsung Q70A also sehr gut fürs Gaming geeignet.