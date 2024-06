85 Zoll QLED-TV im Angebot: Riesigen 4K-Fernseher mit 144Hz nur noch bis morgen zum Top-Preis schnappen!

Riesengroßer QLED 4K-Fernseher mit guter Qualität: Den Hisense U7KQ mit 85 Zoll gibt es nur noch bis morgen günstig.

Wer sich einen riesigen 4K-Fernseher sichern möchte, der nicht nur beim Filme- und Fußballschauen, sondern auch beim Gaming eine gute Leistung bietet, hat noch bis morgen die Chance dazu. Bei Otto gibt es gerade nämlich den 85 Zoll großen QLED-TV Hisense U7KQ zum Top-Preis im Angebot. Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion von Hisense könnt ihr sogar noch 200€ zurückbekommen. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot bei Otto ist nur noch bis Dienstag gültig. Die 200€ Cashback bekommt ihr, wenn ihr den Fernseher spätestens bis zum 14. August über die Aktionsseite von Hisense registriert.

Hisense U7KQ: Was kann der QLED 4K-TV mit 144Hz?

Der Hisense U7KQ QLED-TV macht sowohl bei Filmen als auch beim Gaming eine sehr gute Figur.

Der Hisense U7KQ ist ein 4K-Fernseher aus 2023, der an der Grenze zwischen solider Mittelklasse und High End angesiedelt ist. Er bietet ein Mini-LED-Display, das durch seine kleinen Leuchtdioden besonders gutes Local Dimming ermöglicht. Durch die Unterteilung des Displays in Zonen, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, erreicht der TV einen hohen Kontrast und rückt damit nahe an OLED-TVs heran, auch wenn er diese nicht ganz erreichen kann.

Zudem bietet der Hisense U7KQ ein QLED-Display, das durch eine spezielle Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Da die Spitzenhelligkeit ungefähr doppelt so hoch ist wie bei Low-Budget-TVs, kann der U7KQ mit HDR10+ und Dolby Vision sogar noch zusätzlich für strahlende Farben sorgen. Auch hier gilt aber: Richtig teure High-End-TVs bieten noch etwas mehr.

Der 4K-TV Hisense U7KQ verfügt für seinen Preis über eine beeindruckende Feature-Liste.

Die Bildwiederholrate von bis zu 144Hz sorgt für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen, was gerade bei Sportübertragungen wie etwa beim Fußballschauen und natürlich vor allem beim Gaming wichtig ist. Dank HDMI 2.1 könnt ihr sowohl aus der PS5 als auch aus der Xbox Series X die maximale Leistung von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen.

Generell bietet der Hisense U7KQ beim Gaming eine Top-Leistung, die auch von den teuersten 4K-TVs kaum noch übertroffen werden kann. Der Input Lag ist niedrig, wodurch ihr stets die Chance habt, schnell zu reagieren, und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet. VRR synchronisiert außerdem die Framerate des TVs und der Konsole, was Screen Tearing verhindert.

Bei Otto bekommt ihr die 85-Zoll-Version des Hisense U7KQ jetzt für 1559€ im Sonderangebot. Nach Abzug der 200€ Cashback von Hisense bleiben somit effektiv nur noch 1359€ übrig:

