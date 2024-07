Neuen 85 Zoll QLED 4K-TV aus 2024 schon jetzt zum halben Preis schnappen: So sichert ihr euch das Hammer-Angebot!

Diesen erst vor Kurzem erschienenen QLED 4K-Fernseher mit gigantischen 85 Zoll könnt ihr euch jetzt günstig schnappen, wenn ihr es richtig anstellt.

Gerade könnt ihr einen brandneuen 85 Zoll großen QLED 4K-TV günstig abstauben, wenn ihr es richtig anstellt. Bei Otto gibt es den erst 2024 erschienenen Hisense E77NQ nämlich gerade ohnehin schon 740€ günstiger im Vergleich zum UVP. Dazu kommt noch mal Extra-Rabatt durch einen Gutschein, wenn ihr unterhalb der Preisanzeige auf „Jetzt 10% Extra sparen“ klickt.

Außerdem bekommt ihr von Hisense noch 130€ Cashback zusätzlich, wenn ihr den TV bis zum 14. Juli kauft. Alles zusammengerechnet könnt ihr euch den riesigen 4K-Fernseher dadurch ungefähr zum halben Preis schnappen:

Die 10 Prozent Extra-Rabatt bei Otto gibt es nur noch bis zum 7. Juli, also bis Sonntag. Der Preis des Fernsehers könnte sich sogar schon vorher ändern. Um die 130€ Cashback zu bekommen, müsst ihr den Fernseher spätestens bis zum 14. August auf Hisenses Aktionsseite registrieren.

Der neue Hisense E77NQ: Was kann der günstiger QLED 4K-TV?

Mit 85 Zoll bekommt ihr die größte Version, die der QLED-TV Hisense E77NQ zu bieten hat.

Für seine Preisklasse bietet der Hisense E77NQ ein gutes Bild. Das liegt natürlich nicht zuletzt an der QLED-Technik, bei der durch eine zusätzliche Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert wird. Außerdem kommt ein VA-Panel zum Einsatz, das einen weit höheren Kontrast bietet als IPS-Displays, die bei vielen anderen günstigen Fernsehern zum Einsatz kommen.

Außerdem wird neben HDR10+ auch noch Dolby Vision unterstützt, um für besonders leuchtende Farben zu sorgen, was selbst bei deutlich teureren 4K-Fernsehern nicht selbstverständlich ist. Allzu hoch sollten eure Erwartungen an die HDR-Formate aber nicht sein, denn um sie voll ausnutzen zu können, fehlt dem Hisense E77NQ wie allen TVs seiner Preisklasse die nötige Spitzenhelligkeit.

Wie so ziemlich alle günstigen 4K-Fernseher verwendet der Hisense E77NQ zudem lediglich ein 60Hz-Display. Ihr bleibt also auch mit der PS5 und der Xbox Series X auf bestenfalls 60 fps bei 4K-Auflösung beschränkt. Ansonsten ist der Hisense E77NQ aber gut fürs Gaming geeignet, denn er verfügt über HDMI 2.1 mit VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode).

Trotz des günstigen Preises und des 60Hz-Displays bietet der 4K-TV Hisense E77NQ noch eine stattliche Menge an Features.

Der Fernseher passt seine Framerate also an jene der Konsole an, um Screen Tearing zu verhindern, und schaltet beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag ist in diesem Gaming-Modus sehr niedrig. Ihr könnt mit etwa 10 ms rechnen, was ein Top-Wert für einen 60Hz-Fernseher ist und bedeutet, dass schnellen Reaktionen in Spielen nichts im Wege steht.

Die Bedienung des Hisense E77NQ ist sehr komfortabel, unter anderem deshalb, weil er Sprachsteuerung mit Amazons Sprachassistentin Alexa bietet. So spart ihr es euch, beim Suchen nach Filmen und Serien die Titel kompliziert mit der Fernbedienung eingeben zu müssen. Hisenses hauseigenes Betriebssystem VIDAA unterstützt übrigens die meisten großen Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Youtube.

Bei Otto könnt ihr euch den 85 Zoll großen Hisense E77NQ jetzt dank Rabatt, Gutschein und Cashback für sehr günstige 1003,10€ (UVP: 1999€) sichern. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet der nahezu identische Hisense N7NQ mit 85 Zoll derzeit 1399€, selbst mit Cashback landet ihr hier also bei 1269€.

