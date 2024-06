1400€ Rabatt: Diesen 85 Zoll Samsung 4K-TV bekommt ihr noch für eine Woche zum Schnäppchenpreis!

Großes Bild und Marken-Qualität: Den Samsung 4K-Fernseher CU8079 mit 85 Zoll gibt es jetzt 1400€ günstiger im Vergleich zum UVP.

Ihr wollt die Fußball-EM 2024 auf dem ganz großen Bildschirm genießen oder eure Spiele und Filme auf einem Fernseher bestaunen, der einer Kinoleinwand Konkurrenz machen könnte? Dann haben wir das richtige Sonderangebot für euch gefunden!

Den stolze 85 Zoll großen 4K Smart-TV Samsung 85CU8079 könnt ihr jetzt nämlich schon für schlappe 999€ (UVP: 2399€) bei Euronics abstauben – ein hervorragender Preis für einen Markenfernseher dieser Größe! Auf der Shopseite wird euch zwar noch ein Preis von 1199€ angezeigt, durch eine Jubiläums-Aktion werden aber im Warenkorb automatisch noch 200€ extra abgezogen.

Der Direktabzug gilt noch bis zum 9. Juni, Preis und Verfügbarkeit des Fernsehers könnten sich aber auch vorher schon ändern.

Samsung CU8079 mit 85 Zoll: Was bietet der riesige 4K-Fernseher?

Ein High-End-Fernseher ist der Samsung CU8079 zwar nicht, trotzdem bietet er gute Qualität, zu der auch sein Prozessor beiträgt.

Im Vergleich zu anderen Fernsehern seiner Größe gehört der Samsung 85CU8079 der unteren Preisklasse an, bietet dafür aber eine gute Bildqualität. Er verfügt über Samsungs relativ starken Crystal 4K Bildprozessor und über ein VA-Panel, das für hohen Kontrast sorgt. Mit OLED-TVs oder teuren Mini-LED-Fernsehern mit gutem Local Dimming kann er in dieser Hinsicht aber nicht mithalten.

Für akkurate und strahlende Farben sollen Samsungs Dynamic Crystal Color Feature und die Unterstützung von HDR10+ sorgen. Insgesamt schneidet der Samsung CU8079 dadurch bei der Farbdarstellung gut ab, aber auch hier sind ihm Grenzen gesetzt, da er durch seine mäßige Spitzenhelligkeit HDR nicht so gut ausnutzen kann wie High-End-Fernseher.

Für seinen Preis bietet der Samsung CU8079 satte und akkurate Farben. Bei der HDR-Darstellung kommt er aber nicht an teure Fernseher heran.

Normalerweise bieten die 4K-TVs der Samsung CU-Reihe nur ein 60Hz-Display. Die 85-Zoll-Version des Samsung CU8079 ist aber eine Ausnahme. Dieser hat Samsung ein 120Hz-Display zur flüssigen Darstellung schneller Bewegungen spendiert. Gerade bei so großen Fernsehern ist eine hohe Bildwiederholrate von großem Vorteil, denn je größer der Bildschirm ist, desto leichter nimmt man wahr, wie weit schnelle Objekte von Frame zu Frame vorwärts springen.

Fürs Gaming ist der Samsung CU8079 mit 85 Zoll gut geeignet. Der Input Lag ist niedrig, was es euch ermöglicht, in hektischen Multiplayer-Matches schnell zu reagieren. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet.

