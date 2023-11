86 Zoll 4K-TV zum Bestpreis: Fernseher mit 120Hz & HDMI 2.1 für PS5 im Black Friday-Angebot sichern

Den 86 Zoll großen 4K-Fernseher LG NANO769QA gab es laut Vergleichsplattformen noch nie so günstig wie jetzt.

Wenn ihr einen riesigen 4K-Fernseher haben wollt, der auch noch gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet ist und trotzdem nicht viel kostet, werdet ihr jetzt im Black Friday Sale bei Otto fündig. Dort gibt es nämlich den 86 Zoll großen LG NANO769QA stolze 1400€ günstiger und somit für 1299€ (UVP: 2699€):

Laut Vergleichsplattformen war der Fernseher bislang noch nie auch nur annähernd so günstig zu bekommen, aktuell beträgt der Abstand zum zweitgünstigsten Anbieter rund 570€. Ob das Angebot bis zum Ende des Black Friday Sales verfügbar bleibt, ist nicht sicher. Der Preis kann sich jederzeit ändern.

Der Black Friday Sale bei Otto läuft noch bis zum 27. November. Viele Angebote sind bereits gestartet. Insbesondere unter den 4K-Fernsehern ist die Auswahl groß, zudem sind einige günstige Gaming-Deals dabei, zum Beispiel Spiele für Nintendo Switch wie Mario Kart 8 Deluxe. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Der LG NANO769 mit 86 Zoll: Günstiger & riesiger Gaming-TV

Gerade fürs Gaming bietet der LG NANO769QA mit 86 Zoll ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gaming mit 4K 120 fps: Normalerweise hat der LG NANO769QA nur ein 60Hz-Display, die 86-Zoll-Version ist aber eine Ausnahme. Hier bekommt ihr 120Hz und HDMI 2.1 mit der vollen Geschwindigkeit auf zwei Anschlüssen. Das bedeutet: Mit der PS5 und der Xbox Series X ist Gaming mit 4K und 120 fps möglich!

VRR & niedriger Input Lag: Zudem ist der Input Lag niedrig, was euch zum Beispiel in schnellen Multiplayer-Matches einen Vorteil verschafft. Durch ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Auch VRR (Variable Refresh Rate) wird unterstützt. Die Framerate des TVs wird also mit jener der Konsole synchronisiert, was Screen Tearing verhindert.

Bessere Farben durch NanoCells: Beim Bild gehört der LG NANO769QA zur unteren Mittelklasse. Von den günstigsten LG 4K-Fernsehern hebt er sich durch die NanoCell-Technologie ab, die ähnlich wie QLED für bessere Farbdarstellung sorgt. Ansonsten bekommt ihr solide Qualität, müsst aber damit leben, dass HDR nicht so gut ausgenutzt werden kann wie bei hochpreisigen TVs und dass das IPS-Display nicht den Kontrast liefert, den man etwa bei OLED-TVs bekommt.

