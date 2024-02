86 Zoll Gaming-TV günstig wie nie: 4K-Fernseher mit 120Hz zum Bestpreis im Amazon-Angebot

Bei Amazon gibt's jetzt einen 86 Zoll großen 4K-Fernseher günstig wie nie im Angebot.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen 4K-Fernseher, der ein riesiges Display und eine gute Gaming-Performance bieten und trotzdem nicht viel kosten soll? Dann werdet ihr jetzt bei Amazon fündig! Dort bekommt ihr nämlich gerade den 86 Zoll großen und mit einem 120Hz-Display ausgestatteten LG UQ80009 für nur 1209€ (UVP: 2299€) im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen gab es den 4K Smart-TV noch nie so günstig. Hier geht’s zum Deal:

Amazon gibt nur an, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt, verrät aber nicht, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern. Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei MediaMarkt, dort ist es aktuell allerdings nur noch in bestimmten Regionen lieferbar.

LG 86UQ80009: Riesig & gut fürs Gaming mit PS5

Gut für PS5 und Xbox Series X: Im Gegensatz zu kleineren Varianten bietet die 86-Zoll-Version des LG UQ80009 ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei seiner Anschlüsse. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also selbst in 4K-Auflösung flüssiges Gaming mit bis zu 120 fps möglich. Bei einem 86-Zoll-Fernseher findet man diese Features nicht oft zu einem so günstigen Preis.

Gerade beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X zeigt der 86 Zoll große LG UQ80009 seine Stärken.

Schnell reagieren durch niedrigen Input Lag: Der LG 86UQ80009 hat aber noch mehr Gaming-Features zu bieten: Durch ALLM wir automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet, während VRR Screen Tearing verhindert. Ein dicker Pluspunkt ist zudem der niedrige Input Lag von unter 6 ms, durch den ihr schnell reagieren könnt und so insbesondere in schnellen Multiplayer-Spielen einen Vorteil habt.

Beim Bild solider Standard: Was die Bildqualität angeht, bekommt ihr beim LG UQ80009 den soliden LG-Standard, allerdings ohne besondere Features. Die 86-Zoll-Version nutzt ein IPS-Panel, das zwar relativ blickwinkelstabil ist, aber dafür beim Kontrast schwächer abschneidet. Um für leuchtende Farben zu sorgen, werden HDR10 Pro und HLG unterstützt. Allerdings ist die Spitzenhelligkeit nicht hoch genug, um die HDR-Formate voll auszunutzen.

App-Support & Magic Remote: Bei der Bedienung und beim App-Support bietet der LG UQ80009 mehr als viele andere 4K-Fernseher seiner Preisklasse, weil hier wie bei den teuren LG OLED-TVs LGs sehr gutes WebOS-Betriebssystem zum Einsatz kommt. Zudem wird die sogenannte Magic Remote mitgeliefert: Die Fernbedienung ermöglicht es euch den Fernseher zu steuern, indem ihr wie mit einem Laserpointer auf Bildelemente zeigt.

