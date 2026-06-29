Surrealer Rollenspiel-Klassiker: Hit mit 93 auf Metacritic kommt bald als PS5-Remake zurück!

Das Artdesign dieses Rollenspielhits war auch im Original schon eindrucksvoll, aber so hübsch hat die Spielwelt damals noch nicht ausgesehen.

Ein Rollenspiel-Meisterwerk, das bei 93 Punkten auf Metacritic steht, bekommt ein schickes Remake. Release der Neuauflage für PS5 und Xbox Series ist zwar erst der 17. Februar 2027, trotzdem könnt ihr jetzt bereits vorbestellen und euch dadurch bei Amazon eine Preisgarantie sichern. Das bedeutet: Falls das Spiel zwischen eurer Vorbestellung und dem Release-Termin irgendwann günstiger werden sollte, zahlt ihr den besten Preis.

Während bei Amazon derzeit nur die Standard-Version bestellbar ist, könnt ihr euch bei MediaMarkt und bei Saturn auch die Collector’s Edition schnappen, die unter anderem eine Statue, ein Artbook und eine hübsche Sammlerbox enthält:

Surreale Fernseher-Welt: Das ist der Rollenspiel-Klassiker im PS5-Remake!

0:47 Persona 4 Revival angekündigt: Der nächste Atlus-Klassiker bekommt ein Remake

Bei dem Remake eines RPG-Klassikers handelt es sich um Persona 4 Revival, eine Neuauflage von Persona 4 Golden, das seinerseits bereits eine mit neuen Charakteren und Gebieten erweiterte Neuauflage des ursprünglich für PS2 erschienenen Rollenspiel-Hits Shin Megami Tensei: Persona 4 ist. Das Remake soll neben besserer Grafik auch Verbesserungen am Gameplay und neue Komfort-Features bieten, ähnlich wie schon das hochgelobte Remake Persona 3 Reload in 2024.

Schon das Originalspiel steht aus Metacritic bei 90 Punkten, Persona 4 Golden sogar bei 93 Punkten. Diese Wertungen hat sich das JRPG unter anderem durch sein ungewöhnliches Setting, seine atmosphärische Spielwelt und seine komplexe Geschichte verdient. Wie üblich in der Persona-Reihe spielt ihr einen japanischen Schüler und bewältigt bei Tag dessen Schulalltag, während ihr bei Nacht in eine bizarre, oftmals surreal wirkende Parallelwelt reist.

Die Kämpfe von Persona 4 laufen auch im Remake noch immer rundenbasiert ab.

Diesmal handelt es sich dabei um die mysteriöse TV World, die man betreten kann, wenn man nachts zur richtigen Zeit in einen bestimmten Fernseher blickt. Gemeinsam mit unseren Schulfreunden suchen wir dort nach der Ursache für eine brutale Mordserie, die unsere Heimatstadt in Atem hält. Dabei liefern wir uns rundenbasierte Taktikkämpfe gegen die Shadows, die diese Welt bevölkern, wobei uns mit den sogenannten Personas mächtige Schutzgeister unterstützen.