94 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat unsere kühnsten Träume erfüllt – jetzt ist es richtig günstig!

Kaum ein PS5-Spiel hat unsere hohen Erwartungen je so gut erfüllt wie dieses.

Das laut Metacritic mit einem Score von 96 Punkten beste PS5-Spiel überhaupt könnt ihr euch jetzt günstig im Sonderangebot schnappen: In den frühen Prime-Day-Angeboten bei Amazon bekommt ihr das düstere Action-Rollenspiel jetzt schon für weniger als die Hälfte dessen, was ihr derzeit im PlayStation Store bezahlen müsstet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Der günstige Preis gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder. Diese bekommen durch die frühen Prime-Day-Angebote gerade übrigens auch noch einige weitere große PS5-Hits günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Düsteres, trostloses Meisterwerk: Das ist der Action-Rollenspiel-Hit für PS5!

Die finstere Welt von Elden Ring sollte jeder, der etwas mit Dark Fantasy anfangen kann, mal gesehen haben.

Es geht hier natürlich um Elden Ring, das Soulslike-Rollenspiel-Meisterwerk, mit dem From Software die Erfolgsformel seiner Dark-Souls-Spiele genommen und erstmals in eine große Open World übertragen hat. Dieses Experiment hat so hervorragend funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten: Laut internationalen Kritiken gilt Elden Ring als eines der besten, wenn nicht gar als das beste Spiel dieser Konsolengeneration und auch bei uns im GamePro-Test hat es 94 Punkte abgestaubt.

Die faszinierende Spielwelt verfügt über die gleiche düstere, trostlose Atmosphäre wie die Dark-Souls-Spiele und enthält wie diese eine Menge Geheimnisse und Bruchstücke von Geschichten, die man mit etwas Mühe zu einem großen Ganzen zusammensetzen kann. Vor allem aber bietet sie natürlich zahlreiche furchterregende Monster und riesige Bossgegner, denen ihr euch in knallharten Kämpfen stellen müsst.

18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Autoplay

Obwohl der Schwierigkeitsgrad dabei so hoch ist wie gewohnt, ist Elden Ring weniger frustrierend als frühere From-Software-Spiele, schlicht weil man durch die offene Welt Gegner, mit denen man gerade nicht zurechtkommt, erst mal stehen lassen kann, statt sich immer wieder die Zähne an ihnen auszubeißen. Außerdem liefert das Kampfsystem diesmal viel Freiraum für Experimente. Der Fokus liegt zwar auf Nahkampf, aber auch mit Zaubern und Fernkampf kann man es weit bringen.

Elden Ring ist also nicht nur das beste Soulslike, das ihr derzeit spielen könnt, sondern auch ein vergleichsweise guter Einstiegspunkt für all jene, die sich bislang nicht so richtig an das Genre herangetraut haben. Das gilt desto mehr, als ihr euch im Notfall auch durch Online-Koop Hilfe holen könnt. Wir können jedenfalls nur allen, die ein bisschen was mit finsteren Fantasy-Welten anfangen können, wärmstens empfehlen, dem Superhit endlich eine Chance zu geben.