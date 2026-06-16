  • Anzeige

94 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat unsere kühnsten Träume erfüllt – jetzt ist es richtig günstig!

Jetzt könnt ihr euch ein düsteres Action-Rollenspiel, das wir im Test aus guten Gründen mit Lob überschüttet haben, für PS5 zum Top-Preis im Sonderangebot schnappen!

Profilbild

GamePro Deals
16.06.2026 | 13:11 Uhr


zum Shop

Kaum ein PS5-Spiel hat unsere hohen Erwartungen je so gut erfüllt wie dieses. Kaum ein PS5-Spiel hat unsere hohen Erwartungen je so gut erfüllt wie dieses.

Das laut Metacritic mit einem Score von 96 Punkten beste PS5-Spiel überhaupt könnt ihr euch jetzt günstig im Sonderangebot schnappen: In den frühen Prime-Day-Angeboten bei Amazon bekommt ihr das düstere Action-Rollenspiel jetzt schon für weniger als die Hälfte dessen, was ihr derzeit im PlayStation Store bezahlen müsstet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Das beste PS5-Spiel überhaupt jetzt im Angebot schnappen!

Der günstige Preis gilt allerdings nur für Prime-Mitglieder. Diese bekommen durch die frühen Prime-Day-Angebote gerade übrigens auch noch einige weitere große PS5-Hits günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Düsteres, trostloses Meisterwerk: Das ist der Action-Rollenspiel-Hit für PS5!

Die finstere Welt von Elden Ring sollte jeder, der etwas mit Dark Fantasy anfangen kann, mal gesehen haben. Die finstere Welt von Elden Ring sollte jeder, der etwas mit Dark Fantasy anfangen kann, mal gesehen haben.

Es geht hier natürlich um Elden Ring, das Soulslike-Rollenspiel-Meisterwerk, mit dem From Software die Erfolgsformel seiner Dark-Souls-Spiele genommen und erstmals in eine große Open World übertragen hat. Dieses Experiment hat so hervorragend funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten: Laut internationalen Kritiken gilt Elden Ring als eines der besten, wenn nicht gar als das beste Spiel dieser Konsolengeneration und auch bei uns im GamePro-Test hat es 94 Punkte abgestaubt.

Soulslike-Meisterwerk jetzt zum Top-Preis sichern!

Die faszinierende Spielwelt verfügt über die gleiche düstere, trostlose Atmosphäre wie die Dark-Souls-Spiele und enthält wie diese eine Menge Geheimnisse und Bruchstücke von Geschichten, die man mit etwas Mühe zu einem großen Ganzen zusammensetzen kann. Vor allem aber bietet sie natürlich zahlreiche furchterregende Monster und riesige Bossgegner, denen ihr euch in knallharten Kämpfen stellen müsst.

Video starten 18:17 Mit Elden Ring übertrifft sich From Software selbst - Test/Review

Obwohl der Schwierigkeitsgrad dabei so hoch ist wie gewohnt, ist Elden Ring weniger frustrierend als frühere From-Software-Spiele, schlicht weil man durch die offene Welt Gegner, mit denen man gerade nicht zurechtkommt, erst mal stehen lassen kann, statt sich immer wieder die Zähne an ihnen auszubeißen. Außerdem liefert das Kampfsystem diesmal viel Freiraum für Experimente. Der Fokus liegt zwar auf Nahkampf, aber auch mit Zaubern und Fernkampf kann man es weit bringen.

Elden Ring ist also nicht nur das beste Soulslike, das ihr derzeit spielen könnt, sondern auch ein vergleichsweise guter Einstiegspunkt für all jene, die sich bislang nicht so richtig an das Genre herangetraut haben. Das gilt desto mehr, als ihr euch im Notfall auch durch Online-Koop Hilfe holen könnt. Wir können jedenfalls nur allen, die ein bisschen was mit finsteren Fantasy-Welten anfangen können, wärmstens empfehlen, dem Superhit endlich eine Chance zu geben.

Elden Ring jetzt für PS5 günstig abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Mario-Spiel von 1996: Das Switch-Remake dieses Klassikers ist jetzt supergünstig!
von GamePro Deals
Zurück nach 40 Jahren: NES-Rollenspielklassiker jetzt günstig im Remake für Switch & PS5 schnappen!
von GamePro Deals
Eines der gruseligsten PS2-Spiele ist zurück: Remake für PS5 & Switch 2 jetzt günstig schnappen!
von GamePro Deals

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor einer Stunde

94 Punkte im Test: Dieses PS5-Rollenspiel hat unsere kühnsten Träume erfüllt – jetzt ist es richtig günstig!

vor 5 Stunden

Mario-Spiel von 1996: Das Switch-Remake dieses Klassikers ist jetzt supergünstig!

vor 20 Stunden

Zurück nach 40 Jahren: NES-Rollenspielklassiker jetzt günstig im Remake für Switch & PS5 schnappen!

vor einem Tag

Eines der gruseligsten PS2-Spiele ist zurück: Remake für PS5 & Switch 2 jetzt günstig schnappen!

vor einem Tag

Batman, Zelda & Minecraft: Der frühe Prime Day wird zum Fest für LEGO-Fans!
mehr anzeigen