98 Zoll 4K-TV im Angebot: Riesigen Google-Fernseher mit 144Hz jetzt 3000€ günstiger schnappen

Riesiger Fernseher zum kleinen Preis: Gerade könnt ihr einen stolze 98 Zoll großen 4K-TV mit 144Hz zum Schnäppchenpreis abstauben!

Euer neuer 4K-Fernseher soll so groß wie nur irgend möglich sein und außerdem eine tolle Performance mit PS5 oder Xbox Series X bieten? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei Otto könnt ihr jetzt den gigantische 98 Zoll großen 4K Smart-TV TCL P743 günstig abstauben, dank 60 Prozent Rabatt im Vergleich zur UVP kostet er stolze 3000€ weniger. Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie.

Bei dem Deal handelt es sich um ein Angebot des Monats, das dementsprechend noch bis zum 31. Mai laufen sollte. Es könnte aber natürlich sein, dass der Fernseher schon früher ausverkauft ist.

TCL P743 mit 98 Zoll: Was bietet der gigantische 4K-Fernseher?

Für seine Preisklasse bietet der TCL P743 eine erstaunliche Menge an Features.

Dafür, dass er im Vergleich zu ähnlich großen Fernsehern der unteren Preisklasse angehört, bietet der TCL P743 eine gute Bildqualität. Da er ein VA-Panel verwendet, verfügt er über relativ hohen Kontrast. Außerdem sorgt Direct LED dafür, dass der Bildschirm gleichmäßiger ausgeleuchtet wird als bei den vom Rand beleuchteten Edge-Displays vieler anderer günstiger Fernseher.

Der TCL P743 unterstützt sowohl Dolby Vision als auch HDR10+, um für strahlende Farben zu sorgen. Selbst High-End-Fernseher unterstützen oft nur eines der beiden HDR-Formate. Mit seiner Spitzenhelligkeit von 450 cd/m2 kann der TCL-TV HDR zwar nicht vollständig ausnutzen, schneidet aber doch sehr viel besser ab als andere Low-Budget-Fernseher, die meist nur 250 bis 300 cd/m2 bieten.

Der TCL P743 ist bestens fürs Gaming geeignet, außerdem sorgt Google TV für sehr guten App-Support.

Beim Gaming macht der 98-Zoll-Fernseher eine sehr gute Figur. Während kleinere Modelle der P-Reihe von TCL oft nur mit 60Hz ausgestattet sind, verfügt der Riesen-TV nämlich über stolze 144Hz und natürlich auch über HDMI 2.1. Dadurch kann er aus der PS5 und der Xbox Series X das Maximum von 120 FPS bei 4K-Auflösung herausholen.

Außerdem ist der Input Lag sehr niedrig, so dass ihr in schnellen Multiplayer-Matches keinen Nachteil durch Verzögerungen hinnehmen müsst. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz umgeschaltet. Durch VRR wird zudem die Framerate des TVs mit jener der Konsole synchronisiert, wodurch Screen Tearing verhindert wird.

Auch beim Streaming kann der TCL P743 überzeugen. Er verwendet nämlich das Google-TV-Betriebssystem, das einen hervorragenden App-Support bietet. So ziemlich alle halbwegs bekannten Streaming-Dienste werden unterstützt.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Hier ein paar Beispiele: