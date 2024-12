98 Zoll QLED 4K-TV im Amazon-Angebot: Diesen 144Hz-Fernseher gibt’s nur für kurze Zeit zum Bestpreis!

Bei Amazon gibt's diesen tollen QLED 4K-Fernseher jetzt in Größen von 55 bis 98 Zoll zum Bestpreis.

Bei Amazon laufen gerade die Last Minute Angebote, durch die ihr euch noch rechtzeitig zu Weihnachten Schnäppchen sichern könnt. Darunter finden sich auch einige günstige 4K-Fernseher. Eines der besten Angebote ist der QLED-TV TCL T8B, den ihr laut Vergleichsplattformen in den Größen 55, 85 und 98 Zoll zum bislang günstigsten Preis überhaupt abstauben könnt. Dieser Link führt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals und verrät lediglich, dass es sich um ein befristetes Angebot handelt. Der Preis kann sich also schon bald wieder ändern.

Günstiger QLED 4K-Fernseher mit 144Hz: Was kann der TCL T8B?

Durch strahlende Farben und hohen Kontrast macht der 4K-Fernseher TCL T8B (hier in der 55-Zoll-Version) bei der Bildqualität eine gute Figur.

Den TCL T8B (der in anderen Ländern auch als TCL C745 verkauft wird und dem in Nordamerika vermarkteten TCL Q7 sehr ähnlich ist) kann man trotz seines niedrigen Preises der gehobenen Mittelklasse zuordnen, wenn es um die Bildqualität. Das bedeutet: Er kommt zwar nicht ganz an teure OLED-Fernseher heran, ist aber auch nicht allzu weit von ihnen entfernt.

QLED, hoher Kontrast und strahlendes HDR

Das hat er nicht nur seinem QLED-Display zu verdanken, das mithilfe einer zusätzlichen Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Er nutzt außerdem ein VA-Panel, das einen vergleichsweise hohen Kontrast liefert, und bietet eine fast doppelt so hohe Spitzenhelligkeit wie Low-Budget-TVs. Dadurch kann er die unterstützten HDR-Formate wie Dolby Vision IQ deutlich besser ausnutzen und für strahlende Farben sorgen.

Durch Google TV liefert der TCL T8B einen hervorragenden App-Support.

Google TV mit Sprachsteuerung

Auch um den App-Support braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Der TCL T8B verwendet nämlich das Google-TV-Betriebssystem, das so ziemlich alle Streaming-Dienste unterstützt. Für komfortable Bedienung sorgt die freihändige Sprachsteuerung per Google Assistant, die ihr aber auch abschalten könnt, wenn ihr nicht wollt, dass euer Fernseher auf jedes eurer Worte hört.

144Hz für Gaming und Sport

Noch besser als bei der Bildqualität schlägt sich der TCL T8B, wenn es um die Gaming-Performance geht. Hier kann er dank seines 144Hz-Displays auch mit den teuersten OLED-Fernsehern von Herstellern wie Samsung und LG mithalten und selbst schnellste Bewegungen flüssig darstellen. Davon profitieren übrigens nicht nur Videospiele, sondern beispielsweise auch Sportübertragungen.

Fürs Gaming ist der TCL T8B 4K-TV dank 144Hz, VRR und ALLM bestens geeignet.

Die volle Power der PS5 & Xbox Series X

Aus der PS5 und der Xbox Series X könnt ihr mit bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung alles herausholen, die vollen 144 FPS schafft nur ein starker Gaming-PC. Der Input Lag des Fernsehers ist sehr niedrig, deswegen steht schnellen Reaktionen keine wahrnehmbare Eingabeverzögerung im Weg. Zudem werden alle wichtigen Gaming-Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) unterstützt.