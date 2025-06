98 Zoll QLED-TV im Amazon-Angebot: Diesen riesigen 4K-Fernseher gibt's jetzt zum besten Preis aller Zeiten!

Der 98 Zoll große QLED-4K-Fernseher TCL T8B: Einen TV dieser Größe und Qualität findet man nicht oft zu einem so guten Preis.

Wer sich einen riesigen 4K-Fernseher zum günstigen Preis sichern und trotzdem gute Qualität bekommen möchte, findet aktuell bei Amazon das passende Angebot. Dort gibt es nämlich gerade den 98 Zoll großen und mit einem 144Hz-Display ausgestatteten QLED-TV TCL T8B zum laut Vergleichsplattformen günstigsten Preis aller Zeiten. Dieser Link bringt euch direkt zu dem Top-Deal:

Der Fernseher ist übrigens nicht zuletzt deshalb so günstig, weil es sich um ein Restexemplar aus 2024 handelt. Alternativ könnt ihr auch den neuen TCL T8C aus 2025 im Angebot bekommen. Dieser bietet durch sein neues HVA-Panel beim Kontrast noch etwas mehr, für diesen kleinen Vorteil müsst ihr allerdings 300€ Aufpreis bezahlen:

QLED, 144Hz und Google TV: Das ist der TCL T8B 4K-Fernseher

Die QLED-Filterschicht mit Quantum Dots sorgt für kräftige und akkurate Farben.

Der TCL T8B ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse. Mit teuren OLED-Fernsehern kann er also nicht mithalten, aber Low-Budget-TVs ist er weit überlegen. Das liegt in erster Linie an seinem 144Hz-Display, durch das schnelle Bewegungen flüssig dargestellt werden können. Bei einem Fernseher dieser Größe ist eine hohe Bildwiederholrate besonders wichtig, denn je größer der Bildschirm ist, desto stärker nimmt man die Distanz wahr, die Objekte zwischen zwei Frames zurücklegen.

Außerdem verfügt der TCL T8B über eine QLED-Filterschicht, welche die Farbdarstellung verbessert, und über ein VA-Panel, das für einen relativ hohen Kontrast sorgt, auch wenn dieser natürlich nicht an OLED- oder Mini-LED-Panels heranreicht. Obendrein werden HDR-Formate wie Dolby Vision und HDR 10+ unterstützt, um Farben besonders zum Strahlen zu bringen.

Der TCL T8B ist ein Google TV mit tollem App-Support und freihändiger Sprachsteuerung.

Um HDR so gut auszunutzen wie bei teuren 4K-Fernsehern, reicht die Spitzenhelligkeit des T8B, welche bei ungefähr 450 cd/m2 liegt, allerdings nicht aus. Immerhin liegt TCLs günstiger QLED-Fernseher aber selbst in dieser Hinsicht deutlich über dem Niveau von Billig-Fernsehern, die es oft nur auf etwa 250 bis 300 cd/m2 schaffen.

Zudem ist der TCL T8B bestens fürs Gaming geeignet, da er einen geringen Input Lag bietet und sowohl HDMI 2.1 als auch VRR unterstützt. Dank des 144Hz-Displays sind deshalb mit der PS5 und der Xbox Series X flüssige 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich, mehr schaffen die Konsolen schlicht nicht. Durch das Google TV-Betriebssystem bekommt ihr außerdem umfangreichen App-Support und Sprachsteuerung per Google Assistant geboten.