One Piece: Diese abgedrehte Theorie erklärt, warum Gold Roger beim Fund des großen Schatzes lachen musste

Der Piraten-könig Gold Roger muss beim Fund des großen One Piece lachen. (Bild: © Toei Animation)

In der Mangareihe und Anime-Serie One Piece geht es um die Strohhut-Piratenbande von Monkey D. Ruffy und den namensgebenden größten Schatz der Welt: das One Piece. Das berühmte Intro mit den letzten Worten vom König der Piraten leitete die beliebte Serie ein.

“Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte: ‘Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt.’” - Erzähler und Gold Roger im Intro von One Piece

Grundsätzlich ist nicht bekannt, was das große One Piece eigentlich ist, aber das hindert Fans der Serie nicht daran, eigene wilde Theorien zum Schatz aufzustellen. Eine davon ist besonders witzig – und ergibt sogar Sinn.

In einem Reddit-Post fragte ein Nutzer One Piece-Fans nach den wildesten und witzigsten Theorien zum großen One Piece und einer der Antworten lautete, dass er größte Schatz der Welt ein einteiliger Badeanzug sei, der es seinem Träger mit Teufelskräften erlauben würde, wieder schwimmen zu können.

Warum Gold Roger gelacht hat als er das One Piece gefunden hat

Diese Theorie ergibt sogar Sinn, da jede Person, die von einer Teufelsfrucht gegessen hat, nicht mehr schwimmen kann. Das ist der Preis im Austausch für die Teufelskräfte.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zur Geschichte von One Piece und Gold Roger.

In Kapitel 967 im Manga hat Gold Roger, der König der Piraten, das große One Piece gefunden und daraufhin sehr amüsiert gelacht. Sollte der Schatz jedoch wirklich ein Badeanzug mit einer Besonderheit für Personen mit Teufelskräften sein, würde es die amüsierte Reaktion von Gold Roger und seiner Crew erklären. Denn nach aktuellem Stand besaßen weder Gold Roger noch eines seiner Mitglieder Teufelskräfte.

Buggy war zwar Mitglied der Gold Roger-Piraten und besaß Teufelskräfte, aber war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort, weil er sich gedrückt hatte. Shanks hingegen weiß ebenfalls nicht, was das One Piece ist, hat aber auch kein Interesse daran.

One Piece-Schöpfer Eiichiro könnte sich also einfach einen großen Scherz bei der Geschichte von One Piece erlaubt haben, falls diese Theorie sich als wahr herausstellen sollte.

Es ist natürlich wichtig anzumerken, dass diese Theorie sehr viele Lücken aufweist und es noch viel mehr Vorstellungen zum One Piece gibt, schließlich macht ja auch die Ungewissheit einen gewissen Reiz aus. Dennoch ist diese hier eine der wildesten und witzigsten Theorien und wir wollten sie euch deshalb nicht vorenthalten

Welche Theorien habt ihr über das große One Piece und wie stellt ihr euch das große Finale der Serie vor?