Action-Highlight für PS5: Neues Spiel einer 2002 gestarteten Open-World-Reihe ist jetzt günstig!

Diesen atmosphärische PS5-Actionspiel aus dem letzten Jahr gibt's jetzt im Top-Angebot.

Den jüngsten Teil einer berühmten, schon im Jahr 2002 gestarteten Open-World-Reihe könnt ihr euch jetzt im Angebot schnappen: Bei Amazon bekommt ihr das im letzten Jahr erschienene Actionspiel für ungefähr den halben Preis, laut Vergleichsplattformen findet ihr es nirgendwo günstiger. Wie lange der Deal noch gilt, verrät der Händler nicht. Hier findet ihr ihn:

Für den Fall, dass das Angebot schon weg sein sollte, wenn ihr diesen Artikel lest, haben wir hier noch ein paar weitere günstige PS5-Angebote für euch, die ihr aktuell bei Amazon abstauben könnt:

Lineares Open-World-Spiel: Das ist das günstige Action-Highlight für PS5!

Wenn ihr Lust auf eine Reise ins Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts habt, ist dieses Actionspiel auf jeden Fall seinen derzeitigen Angebotspreis wert.

Wir sprechen von Mafia: The Old Country, das euch noch weiter in die Vergangenheit zurückschickt als die Vorgänger: Ihr befindet euch direkt an den Wurzeln der italienischen Mafia im Sizilien des Jahres 1904 und spielt Enzo, der durch den Einstieg in die organisierte Kriminalität der Armut zu entkommen versucht. Das Setting ist eines der größten Highlights des Spiels: Die sizilianischen Landschaften mit malerischen Dörfern und alten Ruinen sind traumhaft schön in Szene gesetzt.

Auf dem Papier handelt es sich übrigens noch immer um eine Open World, allerdings hat diese mit modernen Open-World-Spielen nur wenig gemeinsam: Viele Nebenaufgaben und Anreize zur freien Erkundung gibt es hier nicht, stattdessen handelt es sich eher um eine riesige und hübsche Kulisse für die im Grunde sehr linearen Story-Missionen. Damit ist der jüngste Teil jedoch gar nicht so weit weg von den ersten beiden Mafia-Spielen.

16:28 Mafia: The Old Country - Test-Video zum tollen Serien-Prequel in Sizilien

Autoplay

Spielerisch bekommt ihr ebenfalls wie damals eine Mischung aus Third-Person-Shooter und Schleichmechaniken, angereichert durch ein neues System für spannende Messerkampf-Duelle. Außerdem steht euch natürlich wieder ein stattlicher Fuhrpark zur Verfügung, mit dem ihr durch die Spielwelt rast und euch Verfolgungsjagden liefert. Der Zeit entsprechend seid ihr diesmal allerdings nicht nur mit dem Auto, sondern oft auch zu Pferd unterwegs.

Insgesamt ist Mafia: The Old Country eine recht altmodische und auch vergleichsweise kompakte Spielerfahrung, nach etwa 15 Stunden solltet ihr durch sein. Gerade deshalb ist es aber genau das Richtige für all jene, die von den zeitaufwendigen modernen Open-World-Spielen ein wenig die Nase voll haben. Außerdem ist allein schon die Zeitreise ins wunderschöne historische Sizilien den aktuellen Angebotspreis wert.