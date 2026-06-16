Action-Kracher für PS5: Einen der härtesten Shooter dieser Generation gibt's jetzt günstig!

Die Welt dieses PS5-Shooters kennt keine Gnade, auch nicht mit uns Spielern.

Falls ihr Lust auf einen Actionhit habt, der wirklich eine Herausforderung bietet, könnt ihr euch bei Amazon gerade einen der härtesten PS5-Shooter überhaupt im Angebot schnappen. Den AAA-Hit, der im PlayStation Store noch immer 69,99€ kostet, bekommt ihr dort jetzt schon für 19,99€ – allerdings nur, wenn ihr Amazon Prime habt, da es sich um ein frühes Prime-Day-Angebot handelt:

Durch die frühen Prime-Day-Angebote könnt ihr gerade übrigens noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele im Angebot abstauben, darunter große Hits wie Clair Obscur: Expedition 33 und Elden Ring. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Gewaltige Feuerkraft in dystopischer Zukunft: Das ist der PS5-Shooterhit!

Armored Core 6 schickt euch mit dem Kampf-Mech durch eine düstere Zukunft.

Bei dem günstigen Action-Hit handelt es sich um Armored Core 6: Fires of Rubicon, den Shooter aus dem Hause From Software (Dark Souls, Elden Ring), der bei uns im GamePro-Test 86 Punkte bekommen hat. Dieser setzt die lange vor Dark Souls gestartete Reihe fort und lässt euch erneut einen Mech mit gewaltiger Feuerkraft aus der Third-Person-Perspektive durch eine dystopische, vom Krieg geprägte Zukunft steuern.

Mit einem stattlichen Waffenarsenal, das vom Laser bis zum Raketenwerfer reicht, ballert ihr euch durch futuristische Städte, gewaltige Industrieanlagen und weite, lebensfeindliche Landschaften. Dabei zerlegt ihr neben anderen einem stattlichen Waffenarsenal auch Panzer und diverse Fluggeräte. In den zumeist kurzen, selten länger als 20 Minuten dauernden Missionen brennt Armored Core 6 ein wahres Action-Feuerwerk ab.

19:27 Armored Core 6 - Unser Testvideo zum Action-Feuerwerk von From Software

Autoplay

Obwohl es sich nicht um ein Soulslike handelt, hat der Shooter übrigens ein paar Dinge mit Dark Souls gemein: Der Schwierigkeitsgrad ist enorm hoch und ihr bekommt es mit spektakulären, knallharten Bosskämpfen zu tun. Im Test haben uns manche Missionen geradezu zur Verzweiflung gebracht. Allerdings lassen sich viele Probleme lösen, wenn man mit dem Loadout des Mechs experimentiert und die optimale Ausrüstung für den jeweiligen Einsatz findet.

Ihr könnt euren Mech nämlich so umfassend modifizieren, dass ganz verschiedene Spielstile möglich werden, und durch das motivierende Fortschrittssystem kommen immer mehr Möglichkeiten hinzu. Das sorgt dafür, dass Armored Core 6 im Laufe der rund 30 Stunden Spielzeit einen erstaunlichen Tiefgang entwickelt, obwohl in den Missionen vor allem auf schnelle Action gesetzt wird.