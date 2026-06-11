Dieses MMORPG erobert die Lüfte und macht selbst den Himmel zum Schlachtfeld!

Nach 18 Jahren bekommt AION endlich einen gebürtigen Nachfolger!

Als AION 2008 erschien, wurde das MMORPG schnell zu einem der bekanntesten Genrevertreter seiner Zeit. Besonders die spannende Kombination aus Fraktionskrieg, Luftkämpfen und einer eigenständigen Fantasy-Welt machte den Titel für viele Fans unvergesslich! Mit AION 2 möchte NC aber mehr, als den Vorgänger zu wiederholen – die Vision des Spiels wird mit moderner Technik ganz neu erfunden!

Das neue MMORPG erscheint weltweit im September 2026 für den PC und wird vollständig auf der Basis der Unreal Engine 5 entwickelt. Dabei verfolgt das Team hinter dem Original ein ehrgeiziges Ziel: Die Welt von Atreia soll noch größer, lebendiger und freier werden als je zuvor!

Eine Welt, die für den Himmel gebaut wurde!

Das klingt vielleicht im ersten Moment banal, weil das Durch-die-Lüfte-Gleiten in MMOs keine Neuheit ist. Aber in AION 2 ist es so viel mehr als ein bloßes Fortbewegungsmittel. Hier ist das Fliegen ein wichtiges Fundament der ganzen Spielwelt!

Auf euch warten epische Gefechte in der Luft!

Das Entwicklerstudio beschreibt die Welt von AION 2 als eine Umgebung, die von Beginn an für Luftkämpfe, Erkundung und Fraktionskonflikte konzipiert wurde. Passend dazu lautet einer der zentralen Leitsätze des Spiels: "The sky is not the limit. It is the Battlefield" oder auf Deutsch "Über dem Horizont gibt es keine Grenzen. Hier ist das Schlachtfeld.

Das Spiel lässt euch nahezu jede Region frei aus der Luft erkunden – dieses Konzept wird aber auch unter Wasser erweitert. Neben den weitläufigen Himmelsregionen gehören daher auch Unterwassergebiete zur fantastischen Open World, was die Möglichkeiten zur Erkundung erheblich vergrößert!

AION 2 lässt euch aber nicht nur in die Lüfte fliegen, sondern auch wunderschöne Unterwasserwelten erkunden!

Übrigens: Die neue Version von Atreia fällt wirklich gewaltig aus. Laut Entwickler ist die Welt rund 36 Mal größer als alles, was ihr vom Vorgänger kennt!

200 Jahre nach dem Original beginnt ein neuer Kampf!

Die Handlung von AION 2 spielt 200 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Das lebenswichtige Aether wird in Atreia zunehmend knapper, was die Daevas vor neue Herausforderungen stellt!

Ich liebe einfach, wie wunderschön die Welt und die Charaktere gestaltet sind!

Fans des Vorgängers dürfen sich freuen, denn obwohl das Spiel zwei Jahrhunderte später angelegt ist, kehren zahlreiche bekannte Regionen zurück, darunter Orte wie Poeta, Verteron, Ishalgen und Altgard. Allerdings betont NC ausdrücklich, dass es sich nicht um ein Remaster des Vorgängers handelt, denn Geschichte, Aufbau und Gestaltung der Welt wurden von Grund auf neu konzipiert!

Fraktionskrieg bleibt das Herzstück des Spiels

Auch im Nachfolger steht der Konflikt zwischen Elyos und Asmodiern im Mittelpunkt! Die beiden Völker teilen sich zwar denselben Ursprung, verfolgen inzwischen jedoch völlig unterschiedliche Wege.

Egal, ob ihr in einer Gruppe oder lieber allein spielt – für jeden Gamer-Typ ist hier etwas dabei!

Dieser Gegensatz bildet die Grundlage für zahlreiche PvP-Inhalte des Spiels. Neben Duellen und kleineren Arenakämpfen kehrt auch das Realm-vs-Realm-System zurück, das bereits im ersten AION eine zentrale Rolle gespielt hat! Hinzu kommen groß angelegte Schlachten, in denen Hunderte Spieler gegenüberstehen können.

Auch der legendäre Abyss feiert ein Comeback und soll erneut zum Schauplatz großer Fraktionskriegewerden!

Über 200 Dungeons und Inhalte für Einzelspieler und Gruppen

Auch PvE-Fans kommen auf ihre Kosten. Die Entwickler sprechen von rund 200 Dungeons, die sich auf verschiedene Gruppengrößen verteilen.

In der Welt von Atreia trefft ihr auf alle möglichen Leute und auch Gegner!

Neben klassischen Gruppeninhalten für vier bis acht Spieler wird es auch zahlreiche Solo-Aktivitäten geben. Zusätzlich kommen auch offene Welt-Events und vieles mehr dazu, die regelmäßig für Abwechslung in Atreia sorgen.

Umfangreiche Charaktererstellung mit Community-Funktionen

Schon der Vorgänger war für seinen detaillierten Charaktereditor bekannt und AION 2 baut dieses System jetzt deutlich aus. Mehr als 200 Anpassungsmöglichkeiten erlauben es Spielern, ihre Figuren bis ins kleinste Detail zu gestalten. Gesichtsmerkmale, Körperbau und zahlreiche kosmetische Optionen bieten viel Raum für Individualität!

Mit über 200 Optionen könnt ihr euren Charakter ganz individuell anpassen!

Eine besondere Rolle spielt dabei der sogenannte Style Shop. Über dieses System können Spieler ihre eigenen Charakterdesigns auf der offiziellen Plattform veröffentlichen und anderen Nutzern zur Verfügung stellen!

Technisch auf dem neusten Stand

Mit der Unreal Engine 5 verfolgt NC das Ziel, die Welt von Atreia deutlich detailreicher und atmosphärischer darzustellen als jemals zuvor. Hochwertige Charaktermodelle, moderne Beleuchtung und aufwendige Animationen gehören zu den sichtbarsten Verbesserungen!

Gerade die Kombination aus weitläufigen Landschaften, nahtlosen Flugsequenzen und großen PvP-Schlachten soll zeigen, wie stark sich die Reihe seit ihrem Debüt weiterentwickelt hat!