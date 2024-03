Monopoly Go: Alle aktuellen Würfel-Links für täglich kostenlose Würfel im März 2024

Wir fassen für euch alle aktuellen Würfellinks in Monopoly Go! zusammen.

In Monopoly Go! kann es mal schnell passieren, dass ihr keine Würfel mehr übrig habt. Um die nervige Wartezeit überbrücken zu können, findet ihr hier tagesaktuelle, funktionierende Links, die euch kostenlose Würfel bescheren.

Wir werden diesen Artikel fortlaufend aktualisieren und abgelaufene Links mit neuen austauschen. Die Links können nur einmal eingelöst werden pro Account und sie laufen meist nach sehr kurzer Zeit ab.

So löst ihr die Links ein: Im Gegensatz zu anderen Spielen mit kostenlosen Belohnungen müsst ihr bei Monopoly Go! keine Codes eingeben, sondern Links anklicken. Klickt ihr mit eurem Smartphone, auf dem das Spiel bereits installiert ist, auf obige Links, öffnet sich Monopoly Go! und ihr erhaltet die angegebenen Würfel. Damit der Prozess schneller abläuft, solltet ihr das Spiel vorher starten.

So schaltet ihr die Funktion frei: Ihr habt gerade erst mit Monopoly Go! angefangen? Dann könnt ihr die Würfel-Links noch nicht verwenden. Erst auf Level 15 wird die Funktion freigeschaltet. Levelt dafür einfach 15 Gebäude auf dem ersten Brett auf und schon solltet ihr die kostenlosen Würfellinks einlösen können. Das Spiel gibt euch zu Beginn genug Würfel, wodurch ihr in weniger als zehn Minuten das Level erreicht habt.

Sobald ihr das Sticker-Album auf Level 15 freischaltet, könnt ihr die Würfellinks verwenden.

Kein Würfellimit: Im Spiel wird euch unten ein Limit angezeigt, wie viele Würfel ihr haben könnt (ihr startet mit 30). Jedoch handelt es sich dabei nur um die Limitierung, wie viele Würfel ihr kostenlos durch eine Wartezeit erhalten könnt. Denn wenn ihr weniger als 30 Würfel habt, erhaltet ihr jede Stunde fünf wieder kostenlos zurück – eben bis ihr euer aktuelles Limit erreicht habt.

Zum Glück könnt ihr das Limit aber getrost ignorieren und so viele kostenlose Links einlösen, wie ihr wollt.

Die Kollegen von der Mein-MMO haben sich zudem Monopoly Go! einmal näher angeschaut und beleuchtet, was hinter einem der aktuell erfolgreichsten Mobile-Spiel steckt:

Noch mehr kostenlose Würfel in Monopoly Go!

Die Würfellinks sind zwar die einfachste Methode, aber im Spiel gibt es noch mehr Möglichkeiten, um an die begehrten Würfel zu gelangen.

Ihr könnt einmal am Tag im Shop an einem Rad drehen und darin mit Glück Würfel erhalten.

Wenn ihr auf allen gleichfarbigen Grundstückfeldern Hotels gebaut habt, könnt ihr an einem Rad drehen.

Nehmt an den täglichen und stündlichen Events teil, um so Würfel zu erhalten.

Macht eure täglichen Aufgaben, die euch ebenfalls Würfel bringen.

Das sind die einfachsten Methoden, um täglich an weitere Würfel zu kommen. Jedoch gibt es auch noch die Möglichkeit, Freunde anzuwerben. Habt ihr das mit zehn Freunden gemacht, dann erhaltet ihr 330 Würfel dafür. Jedoch ist das nur optional und ihr könnt einfach auf die obenstehenden Methoden zurückgreifen.